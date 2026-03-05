Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân

Trong bộ ảnh, cô diện bikini tông xanh pastel tối giản. Thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng đường cong nổi bật.
Ở một số khung hình, nữ ca sĩ chọn góc chụp nghiêng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa quyến rũ.
Loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ và phong cách gợi cảm của cô.
Trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng từng chia sẻ về quá trình tập luyện và chế độ ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng.
Giọng ca sinh năm 1994 vốn theo đuổi hình ảnh sexy, táo bạo cả trên sân khấu lẫn đời thường. Cô thường lựa chọn các thiết kế tôn dáng như váy ôm sát, trang phục cut-out, cúp ngực hay quần siêu ngắn.
Tuy nhiên, phong cách này đôi khi khiến cô vấp phải ý kiến trái chiều. Tháng 6/2025, tại một fan meeting ở TP.HCM, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi diện áo hai dây đỏ kết hợp quần shorts siêu ngắn. Không lâu sau đó, tại một sự kiện thời trang, cô tiếp tục thu hút sự chú ý với thiết kế xẻ cao, tôn đôi chân dài.
Thiều Bảo Trâm gia nhập showbiz từ năm 2013 khi cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, cả hai quyết định tách ra để theo đuổi sự nghiệp solo.
Năm 2024, cô trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của chương trình Chị đẹp Đạp gió 2024. Với ngoại hình sáng và giọng hát tốt, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh.
