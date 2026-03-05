Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân

Tuy nhiên, phong cách này đôi khi khiến cô vấp phải ý kiến trái chiều. Tháng 6/2025, tại một fan meeting ở TP.HCM, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi diện áo hai dây đỏ kết hợp quần shorts siêu ngắn. Không lâu sau đó, tại một sự kiện thời trang, cô tiếp tục thu hút sự chú ý với thiết kế xẻ cao, tôn đôi chân dài.