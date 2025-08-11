Cục Chuyển đổi số Quốc gia kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Khoa học và Công nghệ Võ Trọng Phú báo cáo

Tính đến ngày 25/7/2025, tỉnh Nghệ An đã công bố, công khai 2.156 thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thực hiện thiết lập quy trình điện tử, cấu hình dịch vụ công cho 100% các thủ tục này trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đến ngày 14/7/2025, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được Cổng Dịch vụ công quốc gia ghi nhận đạt 88,43%.

Về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến theo quy định, số lượng kết nối được ghi nhận qua hệ thống LGSP tính từ ngày 01/6/2022 đến nay đạt được 2.278.941 kết nối. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến chuyển biến rõ rệt. Tính đến ngày 06/8/2025, về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, Nghệ An đạt 72,35% (224.930/310.903 hồ sơ (đã trả 252.648)), xếp thứ 20/34 tỉnh, thành.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Đình Mỹ báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm

Về kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung về dịch vụ công trực tuyến tại các văn bản chỉ đạo, điều hành, theo hệ thống theo dõi triển khai Kế hoạch 02, đến nay tỉnh Nghệ An có 130/130 xã đã hoàn thành các nhiệm vụ, tất cả các xã đã hoàn thành từ 75% nhiệm vụ trở lên, đứng thứ 19/34 tỉnh/thành. Các nhiệm vụ đột phá đang được tiếp tục triển khai, như phi địa giới hành chính, dữ liệu dùng chung, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia cung cấp Dịch vụ công trực tuyến,…

Tỉnh đã rà soát, cấu trúc lại toàn bộ TTHC để xử lý trên môi trường điện tử; đồng thời, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, việc số hóa hồ sơ chứng thực đã được triển khai nhưng cần có quy định cụ thể số hóa những loại giấy tờ gì để vừa đảm bảo quy định về số hóa 100% giấy tờ theo quy định, tránh việc lãng phí công sức, nhân lực trong số hóa hồ sơ mà vẫn đảm bảo yêu cầu, hiệu quả trong tái sử dụng dữ liệu đã số hóa. Hệ thống Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử và hệ thống phần mềm hộ tịch điện tử Bộ Tư pháp có nhiều thời điểm bị lỗi kết nối, gián đoạn đồng bộ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Công chức cấp xã chưa được ủy quyền ký chứng thực do thiếu văn bản hướng dẫn chi tiết của HĐND tỉnh, do đó lãnh đạo UBND cấp xã mất nhiều thời gian để ký duyệt, ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo điều hành. Hiện tỉnh Nghệ An đang có 663 hồ sơ chậm được tiếp nhận và 3.078 hồ sơ quá hạn nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 7 năm 2025 đang xử lý…

Quyền trưởng phòng dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia Đỗ Lập Hiển phát biểu

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Cục Chuyển đổi số Quốc gia và các Sở, ngành tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung để giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Trong đó, cần rà soát, cấu hình đúng, đủ các TTHC, quy trình nội bộ; gán quyền đầy đủ cho cán bộ; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về TTHC mới; kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí nhân lực phù hợp với quy mô, số lượng hồ sơ tiếp nhận, đặc biệt là các TTHC có số lượng lớn như đất đai, hộ tịch, xây dựng.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, xác minh vấn đề trong việc chậm trễ trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; đề nghị cán bộ thực hiện đúng theo quy định việc ký số trả kết quả bản điện tử đầy đủ thông tin và đúng mẫu như bản giấy, kết quả giải quyết đến đâu thì thông báo đúng tình trạng hồ sơ đến đó, cho phép giải trình nếu nguyên nhân chậm trễ là khách quan, không phải lỗi của cán bộ…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu

Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Thành Phúc - Trưởng đoàn kiểm tra và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh trao đổi về các vấn đề phát sinh sau hơn 01 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Qua thực tiễn kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá Nghệ An đã làm tốt các nội dung sau hơn 1 tháng đi vào vận hành chính quyền 02 cấp

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Bộ Tài chính thực hiện chia sẻ, kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các tỉnh, thành phố. Rà soát, khắc phục các lỗ hổng về an toàn thông tin; bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với địa phương kiểm tra, rà soát đối với các hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trước hạn, đúng hạn. Tuy nhiên, do hệ thống lỗi vẫn báo chậm tiếp nhận hoặc quá hạn đang xử lý để giải quyết dứt điểm…

Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Thành Phúc - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Thành Phúc - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Nghệ An. Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia giao các thành viên đoàn trả lời, làm rõ các vấn đề liên quan; đồng thời tổng hợp tham mưu với cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

