Ảnh hiếm trong biệt thự của MC VTV nổi tiếng nhất những năm 2000

Những năm 2000, Long Vũ được xem là nam MC nổi tiếng nhất VTV nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước. Ảnh: Interne
Ở tuổi 51, MC Long Vũ vẫn giữ được sự hài hước và các trò chuyện vui vẻ, duyên dáng. Ảnh: VTV
Là người kín tiếng, chuyện đời tư của MC Long Vũ hoàn toàn bí ẩn. Theo một số thông tin ít ỏi, nam MC sở hữu căn biệt thự thiết kế "rất Tây". Ảnh: X1 Architect.
Tầng trên xòe rộng so với tầng dưới tạo không gian mở về mọi hướng, khiến người nhìn cảm giác căn nhà nhẹ bẫng và đang lơ lửng. Ảnh: X1 Architect
Phòng ăn rộng rãi, có tầm nhìn hướng ra sân vườn. Ảnh: X1 Architect
Phòng ngủ đơn giản, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Okoncept
Bức tường đá mang không gian gần gũi thiên nhiên hơn. Ảnh: Okoncept
Hành lang với hệ thống chiếu sáng lung linh. Ảnh: Okoncep
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn