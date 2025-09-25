Thời gian:
Ảnh hiếm trong biệt thự của MC VTV nổi tiếng nhất những năm 2000

Ngôi nhà của MC Long Vũ tọa lạc giữa khoảng sân yên bình, tươi xanh với kiến trúc độc đáo.

Những năm 2000, Long Vũ được xem là nam MC nổi tiếng nhất VTV nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước. Ảnh: Interne

Ở tuổi 51, MC Long Vũ vẫn giữ được sự hài hước và các trò chuyện vui vẻ, duyên dáng. Ảnh: VTV

Là người kín tiếng, chuyện đời tư của MC Long Vũ hoàn toàn bí ẩn. Theo một số thông tin ít ỏi, nam MC sở hữu căn biệt thự thiết kế "rất Tây". Ảnh: X1 Architect.

Tầng trên xòe rộng so với tầng dưới tạo không gian mở về mọi hướng, khiến người nhìn cảm giác căn nhà nhẹ bẫng và đang lơ lửng. Ảnh: X1 Architect

Phòng ăn rộng rãi, có tầm nhìn hướng ra sân vườn. Ảnh: X1 Architect

Phòng ngủ đơn giản, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Okoncept

Bức tường đá mang không gian gần gũi thiên nhiên hơn. Ảnh: Okoncept

Hành lang với hệ thống chiếu sáng lung linh. Ảnh: Okoncep

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

