Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Lâu đài lớn nhất Đông Nam Á của đại gia xi măng Ninh Bình

Lâu đài Thành Thắng gây chú ý bởi quy mô hơn 15.000m2, kiến trúc lấy cảm hứng từ Vatican, được xem là công trình nhà ở tư nhân lớn nhất Đông Nam Á.

Nhiều năm nay, lâu đài Thành Thắng của doanh nhân Đỗ Văn Tiến trở thành một trong những công trình nhà ở đáng chú ý nhất tại Ninh Bình. Ảnh: Internet

Tòa nhà lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh Peter và các công trình kiến trúc tại Vatican (Italy), kết hợp các chi tiết thuần Việt. Ảnh: Internet

Với chiều cao tương đương một tòa nhà 18 tầng, lâu đài Thành Thắng được đánh giá là công trình nhà ở tư nhân lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh chụp màn hình

Tòa nhà chính cao 6 tầng với mặt sàn khoảng 2.000m2, bao quanh là hệ thống sân vườn rộng 10.000m2, trồng 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng La Hán...Ảnh: Internet

Điểm nhấn của công trình là phần mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp. Ảnh: Internet

Tại khu vực trung tâm tòa nhà, các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Ảnh chụp màn hình

Nhiều hạng mục bên trong tòa nhà được ốp đá Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Hệ thống cửa, cột, kèo và gian thờ đều làm từ gỗ gõ đỏ. Ảnh: Internet

Nội thất bên trong tòa nhà. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Để hoàn thành công trình đồ sộ này, nhiều kiến trúc sư, kỹ sư nổi tiếng đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm trong suốt 3 năm. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 15.000m2 ,đại gia xi măng Ninh Bình ,lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ,Lâu đài Thành Thắng ,lâu đài ,kiến trúc

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP