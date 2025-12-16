Lâu đài lớn nhất Đông Nam Á của đại gia xi măng Ninh Bình

Nhiều năm nay, lâu đài Thành Thắng của doanh nhân Đỗ Văn Tiến trở thành một trong những công trình nhà ở đáng chú ý nhất tại Ninh Bình. Ảnh: Internet
Tòa nhà lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh Peter và các công trình kiến trúc tại Vatican (Italy), kết hợp các chi tiết thuần Việt. Ảnh: Internet
Với chiều cao tương đương một tòa nhà 18 tầng, lâu đài Thành Thắng được đánh giá là công trình nhà ở tư nhân lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh chụp màn hình
Tòa nhà chính cao 6 tầng với mặt sàn khoảng 2.000m2, bao quanh là hệ thống sân vườn rộng 10.000m2, trồng 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng La Hán...Ảnh: Internet
Điểm nhấn của công trình là phần mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp. Ảnh: Internet
Tại khu vực trung tâm tòa nhà, các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Ảnh chụp màn hình
Nhiều hạng mục bên trong tòa nhà được ốp đá Tây Ban Nha. Ảnh: Internet
Hệ thống cửa, cột, kèo và gian thờ đều làm từ gỗ gõ đỏ. Ảnh: Internet
Nội thất bên trong tòa nhà. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Để hoàn thành công trình đồ sộ này, nhiều kiến trúc sư, kỹ sư nổi tiếng đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm trong suốt 3 năm. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn