Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Biệt thự trải dài khắp cả nước của Phan Như Thảo và chồng đại gia

Phan Như Thảo và ông xã đại gia sở hữu hàng loạt biệt thự sang trọng, trải dài khắp cả nước như Đà Nẵng, Đà Lạt, Khánh Hòa, TP HCM.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo tiết lộ được ông xã đại gia Đức An tặng căn hộ view biển hơn 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng nhân dịp sinh nhật 37 tuổi. Ảnh: Ngoisao

Đây không phải bất động sản đầu tiên Phan Như Thảo được chồng tặng. Trước đó, đại gia Đức An từng tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau tại trung tâm Quận 1 cũ, TP HCM. Ảnh: Vietnamnet

Từng có người hỏi mua căn nhà này với giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo không bán. Ảnh: Vietnamnet

Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu 2 căn biệt thự sát nhau với tone gỗ ấm áp và không gian mở. Ảnh: FBNV

Dù ở giữa trung tâm nhưng căn biệt thự vẫn giữ được yên tĩnh, riêng tư hiếm có. Ảnh: FBNV

Biệt thự xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, khung thép và kính, theo phong cách Bắc Âu. Ảnh: FBNV

Để thực hiện giấc mơ được thức dậy trong tiếng sóng vỗ và đưa mắt qua cửa sổ ngắm bình minh trên biển, vợ chồng Phan Như Thảo xây biệt thự mang phong cách Santorini ở làng chài Ninh Phước (Khánh Hòa). Ảnh: FBNV

Biệt thự rộng 580m2, mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Ảnh: FBNV

Nhờ thiết kế phóng khoáng, mọi ngóc ngách trong căn nhà bừng sáng, giúp gia chủ dễ dàng tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ảnh: FBNV

Hồ bơi rộng lớn ở giữa nhà, cho ra những bức hình "sống ảo" đẹp mê mẩn. Ảnh: FBNV

Cách đó không xa, vợ chồng Phan Như Thảo xây thêm khu nghỉ dưỡng với diện tích lớn hơn để đón tiếp bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: trải dài khắp cả nước ,chồng đại gia ,Phan Như Thảo ,biệt thự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP