Biệt thự trải dài khắp cả nước của Phan Như Thảo và chồng đại gia

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo tiết lộ được ông xã đại gia Đức An tặng căn hộ view biển hơn 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng nhân dịp sinh nhật 37 tuổi. Ảnh: Ngoisao
Đây không phải bất động sản đầu tiên Phan Như Thảo được chồng tặng. Trước đó, đại gia Đức An từng tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau tại trung tâm Quận 1 cũ, TP HCM. Ảnh: Vietnamnet
Từng có người hỏi mua căn nhà này với giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo không bán. Ảnh: Vietnamnet
Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu 2 căn biệt thự sát nhau với tone gỗ ấm áp và không gian mở. Ảnh: FBNV
Dù ở giữa trung tâm nhưng căn biệt thự vẫn giữ được yên tĩnh, riêng tư hiếm có. Ảnh: FBNV
Biệt thự xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, khung thép và kính, theo phong cách Bắc Âu. Ảnh: FBNV
Để thực hiện giấc mơ được thức dậy trong tiếng sóng vỗ và đưa mắt qua cửa sổ ngắm bình minh trên biển, vợ chồng Phan Như Thảo xây biệt thự mang phong cách Santorini ở làng chài Ninh Phước (Khánh Hòa). Ảnh: FBNV
Biệt thự rộng 580m2, mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Ảnh: FBNV
Nhờ thiết kế phóng khoáng, mọi ngóc ngách trong căn nhà bừng sáng, giúp gia chủ dễ dàng tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Hồ bơi rộng lớn ở giữa nhà, cho ra những bức hình "sống ảo" đẹp mê mẩn. Ảnh: FBNV
Cách đó không xa, vợ chồng Phan Như Thảo xây thêm khu nghỉ dưỡng với diện tích lớn hơn để đón tiếp bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Ảnh: FBNV
