5 loại cây quen thuộc dễ trồng, vừa đuổi muỗi - ruồi, vừa lọc không khí trong nhà

Dưới đây là 5 loại cây dễ chăm, phù hợp với nhiều không gian sống giúp đuổi muỗi – ruồi và làm sạch không khí trong nhà.

Húng quế

Húng quế không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn là “lá chắn” tự nhiên chống lại ruồi nhờ hàm lượng tinh dầu cao, gồm linalool và eugenol. Các hợp chất này tạo mùi thơm đặc trưng khiến ruồi, muỗi và một số côn trùng khó chịu, hạn chế bay vào khu vực bếp và bàn ăn.

Ngoài ra, húng quế còn có khả năng hấp thụ khí CO₂ và giải phóng nhiều oxy, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Chỉ cần đặt vài chậu nhỏ ở cửa sổ hay bậu bếp, mùi thơm của cây sẽ lan tỏa tự nhiên và phát huy hiệu quả.

Bạc hà

Bạc hà là lựa chọn phổ biến trong các gia đình bởi đặc tính sinh trưởng nhanh, dễ trồng và thơm mát. Mùi hương của bạc hà, đặc biệt là tinh dầu menthol, được xem là “kẻ thù” của ruồi, kiến, gián và muỗi.

Nhiều người còn chà nhẹ lá bạc hà để tinh dầu mạnh hơn, giúp khuếch tán nhanh trong không khí.

Ngoài khả năng đuổi côn trùng, bạc hà còn có tác dụng giảm mùi hôi trong nhà bếp, hỗ trợ thanh lọc không khí một cách tự nhiên. Cây thích hợp đặt tại kệ bếp, nơi có ánh sáng nhẹ hoặc gần cửa sau nhà.

Sả

Sả từ lâu được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và xua muỗi mạnh nhờ tinh dầu chứa geraniol, citral và citronellal. Khi trồng trong chậu, cây tỏa mùi nhẹ nhưng đủ để khiến ruồi muỗi không dám đến gần.

Nhiều gia đình còn dùng sả để giảm mùi thức ăn sau khi nấu nướng, giúp không gian bếp sạch và thoáng hơn. Sả là loại cây chịu hạn tốt, chỉ cần tưới vừa phải và đặt ở góc bếp hoặc cửa ra vào là đã phát huy tác dụng.

Oải hương

Oải hương không chỉ được yêu thích bởi màu tím đặc trưng mà còn bởi mùi hương thư giãn giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, với ruồi và bướm đêm, đây lại là mùi hương khiến chúng khó chịu. Ngay cả muỗi cũng có xu hướng tránh xa những nơi có oải hương.

Bên cạnh khả năng đuổi côn trùng, tinh dầu oải hương còn giúp cải thiện giấc ngủ, lọc mùi hôi và cân bằng không khí trong phòng. Cây thích hợp đặt tại phòng khách, phòng ngủ hoặc gần cửa sổ có nhiều nắng.

Hương thảo

Hương thảo là loại cây cảnh phổ biến tại các gia đình nhờ hương thơm nhẹ, dễ chịu và độ bền cao. Tinh dầu hương thảo chứa camphor và rosmarinic acid giúp đuổi ruồi và hạn chế sự xuất hiện của muỗi.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hương thảo có khả năng hấp thụ một phần formaldehyde - chất thường phát sinh từ đồ gỗ công nghiệp và vật liệu nội thất. Chỉ với một chậu nhỏ đặt ở bệ cửa, kệ bếp hoặc ban công, người dùng vừa có thể tận dụng để nấu ăn, vừa giúp không gian sống sạch hơn.

Để các loại cây này phát huy tối đa tác dụng, gia đình nên đặt chúng ở nơi có gió nhẹ hoặc ánh sáng vừa phải để tinh dầu khuếch tán tốt hơn. Không nên tưới quá nhiều nước để tránh tạo môi trường ẩm, thu hút muỗi. Đồng thời, việc duy trì vệ sinh nhà cửa, đổ rác đúng giờ và che đậy thực phẩm vẫn là biện pháp quan trọng để hạn chế ruồi muỗi.

Trong bối cảnh chất lượng không khí trong nhà ngày càng được quan tâm, những loại cây dễ trồng, chi phí thấp nhưng mang lại nhiều lợi ích như trên đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Đây cũng là giải pháp tự nhiên, an toàn giúp vừa làm đẹp không gian, vừa bảo vệ sức khỏe hằng ngày.

