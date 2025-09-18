Biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình

Sau hơn 2 năm hôn nhân, vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc bên cặp song sinh trong biệt thự liền kề sang trọng tại Hà Nội. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh
Theo những hình ảnh, clip nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy cơ ngơi bề thế của Phương Oanh - Shark Bình. Ảnh chụp màn hình
Trong khuôn viên biệt thự có hồ bơi sang trọng không khác khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh
Bậc thềm trước cửa ra vào biệt thự ốp đá sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Dịp Tết, nữ diễn viên bố trí 2 hàng hoa cúc vàng trước cửa. Ảnh: chụp màn hình
Khu vực sảnh chờ đơn giản với bức tranh nghệ thuật khổ to, một bàn tiếp đón nơi gia chủ trang trí hoa. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách thiết kế theo phong cách hiện đại với tone màu chủ đạo xám be tạo cảm giác sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp thiết kế tối giản, dát full đá phần đảo bếp và bàn nấu ăn nhằm tạo cảm giác sáng bóng sạch sẽ. Ảnh: FBNV
Bàn ăn rộng với mặt đá xanh và đèn trần cùng tone màu mang đến cảm giác tươi mát, dễ chịu. Ảnh chụp màn hình
Căn phòng dành cho cặp song sinh quá đỗi dễ thương. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn