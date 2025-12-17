Thời gian:
Căn hộ 7 tỷ của nữ diễn viên miền Tây 35 tuổi vẫn độc thân

Không gian sống của Cao Thái Hà được trang trí theo hong cách hiện đại, sang trọng và đơn giản các chi tiết.

Cao Thái Hà là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua những vai diễn cá tính và sắc sảo. Ở tuổi 35, người đẹp vẫn độc thân và không công khai mối quan hệ tình cảm nào. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Cao Thái Hà tích lũy được khối tài sản đáng nể. Nổi bật nhất là căn hộ cao cấp rộng hơn 80m² tại quận 2 (cũ), TP HCM. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên trực tiếp lên ý tưởng bố trí không gian và làm việc cùng kiến trúc sư để hoàn thiện nội thất theo đúng gu thẩm mỹ cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ của Cao Thái Hà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng gam màu xám - trắng chủ đạo, mang lại cảm giác tinh tế, thanh lịch. Ảnh chụp màn hình

Tổng chi phí cho căn hộ khoảng 7 tỷ đồng, trong đó riêng tiền mua nhà đã hơn 6 tỷ, còn lại gần 700 triệu đồng được đầu tư cho nội thất. Ảnh chụp màn hình

Không gian riêng để đồ lưu niệm, tranh ảnh. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ có màu xám trầm với phong cách bài trí đơn giản, không cầu kỳ. Ảnh: FBNV

Khu vực trang điểm và đựng đồ. Ảnh: FBNV

Phòng tắm lớn với chiếc bồn đặt ở trung tâm. Ảnh: FBNV

Căn hộ có view nhìn bao quát toàn khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, năm 2023, Cao Thái Hà mua căn nhà trị giá hơn 5 tỷ đồng để tặng mẹ ruột. Ảnh: FBNV

Căn hộ rộng 125m2, khu vực bếp nhỏ gọn, tiện nghi, được thiết kế đúng sở thích của mẹ nữ diễn viên. Ảnh: FBNV

Cạnh phòng khách và bếp là một phòng ngủ sử dụng hệ cửa kính cùng rèm để tạo sự thông thoáng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: FBNV

Sân thượng rộng rãi, có tầm view đẹp để ngắm cảnh thành phố. Ảnh: FBNV

