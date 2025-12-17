Biệt thự 175 tỷ USD gu 'ngoài hành tinh' của tỷ phú Jeff Bezos

Công trình sáng bóng này trông như khoang tàu vũ trụ Apollo, song công năng cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng đó thực chất là phòng xông hơi (sauna), bởi thiết kế rất giống một tác phẩm bằng thép không gỉ đặt làm riêng của Timothy Oulton Studio. Theo mô tả trên trang web của Timothy Oulton Studio, “kén không gian” cao cấp này được thiết kế theo tỷ lệ mô phỏng khoang tàu Apollo 11 của NASA, có thể linh hoạt sử dụng như phòng tiếp khách VIP riêng tư, không gian làm việc, phòng họp hoặc phòng ăn.