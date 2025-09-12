Một nguyên hiệu trưởng lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 89 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1981, trú tại xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 10/2021, Nguyễn Xuân Dương biết UBND tỉnh Hải Dương (cũ) giao cho Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn".

Mặc dù dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện mở bán nhưng do cần tiền để đánh bạc và trả nợ nên Dương đã gặp ông Nguyễn Văn Ph. (sinh năm 1980, trú tại xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng) làm nghề môi giới bất động sản để giới thiệu, quảng cáo sai sự thật về việc dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn" sẽ triển khai thực hiện trong vòng từ 3 - 6 tháng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Dương bị tuyên án chung thân do hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng

Dương nói dối được ông Vương Đức Ng., Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành ủy quyền nhận tiền đặt cọc các lô đất của dự án và cho ông Ph. xem sơ đồ dự án (lấy từ mạng xã hội), chỉ vị trí những lô đất được "ông Ng. cho đặt cọc giữ chỗ để được quyền ưu tiên mua". Dương bảo ông Ph. nhận tiền đặt cọc và tiền chênh của người có nhu cầu mua đất của dự án, chuyển cho Dương để nộp về Công ty TNHH Trường Thành.

Từ tháng 11/2021 - 3/2023, Dương đã tự soạn các giấy tờ (gồm 5 giấy nhận tiền, 1 giấy nhận tiền đặt cọc đất, 1 giấy xác nhận đặt cọc mua lô đất, 1 phiếu thu), với nội dung: Nguyễn Xuân Dương cùng vợ là Bùi Thị Hương nộp tiền cho Công ty TNHH Trường Thành để đặt cọc, mua các lô đất của dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn".

Dương tự ký tên vào các mục: Bên giao tiền, Bên nộp tiền, Bên mua; tự ký, viết họ tên ông Vương Đức Ng. vào các mục: Bên nhận tiền, Bên nhận tiền (Chủ đầu tư), xác nhận của Công ty TNHH Trường Thành, xác nhận của chủ đầu tư, bên nhận tiền... của các giấy tờ kể trên.

Tin tưởng thông tin Dương đưa ra, từ tháng 10/2021 - 9/2022, ông Nguyễn Văn Ph. và vợ đứng ra nhận tiền của 36 người dân trên địa bàn các tỉnh Hải Dương (cũ), Bắc Ninh với số tiền 85,165 tỷ đồng để đặt mua 121 lô đất. Vợ chồng ông Ph. tự bỏ hơn 4 tỷ đồng đặt mua 42 lô đất. Tổng số tiền vợ chồng ông Ph. chuyển cho Dương là 89,196 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền của ông Ph., Dương không nộp cho Công ty TNHH Trường Thành, không đầu tư kinh doanh mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và tham gia cá cược ở các sàn quyền chọn nhị phân (BO) trên internet.

Sau khi thua hết tiền, Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27/4/2024, biết không thể trốn thoát, Dương đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đầu thú.

Sau khi xem xét đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và căn cứ vào các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Xuân Dương. Tòa cũng yêu cầu bị cáo Dương có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Văn Ph. số tiền 89,196 tỷ đồng; ông Ph. có trách nhiệm trả tiền cho những người đã đặt cọc mua đất.

