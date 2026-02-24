Các đội V-League chuẩn bị thế nào trước khi trở lại?

CLB Công An Hà Nội đang nắm giữ cơ hội lớn trong cuộc đua vô địch V-League trong giai đoạn lượt về - Ảnh: MINH ĐỖ

Dù vậy, đây là khó khăn chung mà các đội phải vượt qua. HLV trưởng Harry Kewell của CLB Hà Nội cho rằng ông và học trò không còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực thích nghi.

"Đó là điều không thể né tránh. Trong giai đoạn còn lại, CLB nào tập trung và thể hiện tốt hơn sẽ gặt hái được chiến thắng", thuyền trưởng CLB Hà Nội chia sẻ dịp đầu xuân năm mới.

CLB Hà Nội cùng Hải Phòng, Ninh Bình, Công An TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai là 5 trong số những đội bóng tổ chức tập luyện khai xuân từ ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết).

Đoàn quân HLV Harry Kewell đang có đà phong độ khi thắng liền 2 trận trước kỳ nghỉ, với những kết quả 3-1 trước Sông Lam Nghệ An và 2-0 trước Hải Phòng. Với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, CLB Hà Nội được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn 2 như cách họ từng làm để trở lại cuộc đua vô địch như ở những mùa giải trước.

CLB Ninh Bình cũng đặt quyết tâm cao trong việc đòi lại ngôi đầu bảng, sau khi phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Công An Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trước Tết.

Do vẫn còn thời hạn chuyển nhượng, đội bóng này đã tận dụng cơ hội mua sắm và mới đây đã chiêu mộ được các cầu thủ Hoàng Thái Bình, Trần Quang Vinh và Lê Đức Phát từ CLB Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh đang phải bán cầu thủ để gồng tài chính thi đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Tuy nhiên cách làm này cũng khiến cho đội bóng đối mặt nguy cơ sắp hết cầu thủ để thi đấu. Quân số lúc này của cả đội là 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn.

Thể Công - Viettel và Nam Định là những đội tập khai xuân từ rất sớm, vào ngày 19-2 (mùng 3 Tết). Đội bóng áo lính đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng với 22 điểm sau 12 trận, cách đội đầu bảng Công An Hà Nội 7 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Đội bóng thành Nam thì đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng. Vị trí thứ 12/14 đội hiện tại là không tương xứng với sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Trong giai đoạn 2, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son hứa hẹn sẽ khiến V-League thêm phần hấp dẫn bởi tiền đạo nhập tịch này đang có phong độ rất cao ở sân chơi quốc tế.

Đội duy nhất của V-League không nghỉ Tết là Công An Hà Nội. Với việc bị loại khỏi sân chơi C2 châu Á và Đông Nam Á, đoàn quân HLV Alexandre Polking sẽ tập trung toàn bộ sức lực để đua vô địch trong giai đoạn còn lại.

V-League sẽ trở lại từ ngày 24-2 với loạt đá bù vòng 10 giữa Thanh Hóa - Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel - Nam Định.

