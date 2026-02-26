HLV Vũ Hồng Việt trở lại "ghế nóng" ở CLB Nam Định

Nam Định của Giám đốc kỹ thuật Vũ Hồng Việt đang có chuỗi 10 trận không thắng ở V-League mùa này. Đội bóng thành Nam cũng nhận 5 thất bại, tạm đứng thứ 10 bảng xếp hạng và gần như hết cơ hội đua tranh vô địch giải đấu.

Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở trận đấu bù vòng 10 V-League 24-2, CLB Nam Định quyết định chia tay HLV Mauro Jeronimo và đón chào sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt.

“CLB Thép Xanh Nam Định xin gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Mauro Jeronimo vì những tâm huyết, nỗ lực và cống hiến dành cho đội bóng. Trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc. Chúc ông thành công trên chặng đường phía trước” - trang chủ CLB Nam Định viết.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Nam Định FC không thể cải thiện phong độ thi đấu, bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League Two sau khi kết thúc vòng bảng. Đội bóng thành Nam chỉ còn mục tiêu duy nhất là Cúp C1 Đông Nam Á khi đã giành vé vào bán kết.

Trước đó, ông Vũ Hồng Việt là HLV góp công giúp Nam Định có 2 năm liên tiếp vô địch V-League. Sau khởi đầu không suôn sẻ ở mùa này, ông Việt phải nhường ghế HLV trưởng cho đàn em Jeronimo và giữ chức Giàm đốc kỹ thuật đội chủ sân Thiên Trường.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động