Chơi ngông, 3 thanh niên bị phạt 50 triệu đồng

Trước đó, ngày 20/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn địa bàn phường Tĩnh Gia, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện 2 xe mô tô (1 xe không gắn biển số, 1 xe dùng khẩu trang che biển số) lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng làm việc với thanh niên vi phạm

Tổ công tác đã triển khai lực lượng dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra hành chính; tuy nhiên 1 trường hợp bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua kiểm tra tại chỗ, xác định người điều khiển phương tiện là Bùi Quang N. (sinh năm 2009, trú tại phường Tĩnh Gia).

Các lỗi vi phạm gồm điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không gắn biển số; không có chứng nhận đăng ký xe; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở (0,023 mg/l).

2 thanh niên tháo biển số, không mũ bảo hiểm di chuyển trên đường

Tổng mức phạt tiền đối với người điều khiển là 10,25 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện bị xử phạt 19 triệu đồng về các hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; giao phương tiện không gắn biển số, không có chứng nhận đăng ký xe…

Tiếp tục xác minh, đến ngày 25/2, Phòng Cảnh sát giao thông đã triệu tập trường hợp còn lại là Lê Sỹ H. (sinh năm 2009, trú tại phường Tĩnh Gia) đến cơ quan Công an làm việc.

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định người này vi phạm các lỗi: không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe có biển số bị che lấp; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên.

Tổng mức phạt tiền 8 triệu đồng, người ngồi sau xe vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử phạt 500 nghìn đồng. Chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử phạt 9 triệu đồng.

Lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với thanh, thiếu niên, việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, lạng lách, đánh võng không chỉ bị xử lý nghiêm theo quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người tham gia giao thông khác.

