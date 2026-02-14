Sao gốc Việt tại Pháp sắp về V-League chơi bóng

Julien Mouillon khả năng rời Frejus Saint-Raphael để trở về Việt Nam thi đấu.

Một số nguồn tin cho biết, trung vệ gốc Việt Julien Mouillon có khả năng rời Frejus Saint-Raphael để trở về Việt Nam thi đấu trong thời gian tới. Mouillon sinh ngày 13/3/1997 tại Pháp, có cha người Pháp và mẹ người Việt.

Tài năng trẻ gốc Việt sở hữu chiều cao 1m85, thuận chân phải, chơi tốt ở vị trí trung vệ và cả tiền vệ phòng ngự, mạnh không chiến và tranh chấp.

Mouillon trưởng thành từ lò đào tạo CLB Frejus Saint-Raphael và được đôn lên đội 1 năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, Mouillon đã có 166 trận cho Frejus Saint-Raphael, ghi 11 bàn, thi đấu gần 13.000 phút theo thống kê của Transfermarkt.

Theo Transfermarkt, Mouillon mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp và hy vọng sẽ được thử sức ở sân chơi V-League ở giai đoạn hai.

Mouillon hoàn toàn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu anh về chơi bóng ở V-League trong giai đoạn tới và có được phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ.

Thời gian qua, đã có không ít cầu thủ gốc Việt tại Pháp trở về V-League chơi bóng, tiêu biểu như Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh (CLB Công an Hà Nội). Bên cạnh đó là loạt hảo thủ như Kevin Phạm Ba (Thép Xanh Nam Định), Ryan Hà (Hoàng Anh Gia Lai) hay Evan Abran (Ninh Bình FC)...

Mới đây nhất, có thêm Rahni Moreau Nguyễn thử việc ở câu lạc bộ Thể Công Viettel, một tài năng được giới truyền thông trong nước đang đặc biệt chú ý.

Trong số đó, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Kevin Phạm Ba và Ryan Hà đã chứng tỏ được giá trị của mình ở sân chơi V-League.

Lúc này, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip là những cầu thủ gốc Việt cũng vẫn đang thường xuyên góp mặt và đóng góp không nhỏ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn