'Bóng' Hoàng Thịnh Đạt tại dự án sân golf 2.150 tỷ ở Nghệ An

Một sân Golf trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: sangolfvietnam.vn

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Sân Golf và Resort La Brise tại phường Tân Mai do Công ty TNHH MTV Sunwin đề xuất.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã nhận được đề xuất của Công ty TNHH MTV Sunwin về việc đầu tư dự án Sân Golf và Resort La Brise có quy mô hơn 217ha, với tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng tại phường Tân Mai.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho ý kiến liên quan đến quốc phòng và các yêu cầu cần đáp ứng về an ninh quốc phòng tại khu vực thực hiện dự án.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản gửi các Sở NN&MT, VH –TT&DL, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Nghệ An, UBND phường Tân Mai về việc cho ý kiến về dự án trên.

Được biết, dự án Sân Golf và Resort La Brise thực hiện trên diện tích đất 217,75ha, tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 380 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn huy động.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp các dịch vụ vận hành sân tập và sân thi đấu golf, đào tạo golf từ cơ bản đến chuyên nghiệp, tổ chức các giải golf phong trào, chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Cung cấp dịch vụ du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng; phát hành thẻ hội viên;cho thuê, bán lẻ thiết bị - dụng cụ thể thao; tổ chức hoạt động giải trí, team building, sự kiện thể thao - du lịch, trải nghiệm sinh thái, công viên chủ đề thể thao - văn hoá.

Phát triển khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp để bán và cho thuê, tích hợptiện ích đồng bộ với sân golf và resort; cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì, lưu trúngắn và dài hạn.

Vận hành khách sạn, resort, onsen, spa, xông hơi, massage, yoga, fitnessvà các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời kinh doanh ẩm thực đa dạng như: Nhà hàng, bar, lounge, cà phê, ăn uống tại chỗ và lưu động; bán lẻ hàng tiêu dùng, thực phẩm, quà tặng tại cửa hàng tổng hợp. Cung cấp dịch vụ đại lý du lịch, thiết kế tour nghỉ dưỡng - thể thao…

Danh tính nhà đầu tư

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH MTV Sunwin thành lập năm 2023, có trụ sở tại KCN Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê. Tại thời điểm mới thành lập doanh nghiệp này có vốn điều lệ 380 tỷ đồng, do ông Hoàng Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Sunwin cho thấy, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của đơn vị này đạt 6,5 tỷ đồng, sau khi trừ đi mọi chi phí hoạt động Sunwin thu về 5,1 tỷ lãi ròng.

Trong năm 2024, Sunwin đạt tổng giá trị tài sản 386,5 tỷ đồng cao hơn 285 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản của Sunwin chủ yếu tập trung vào các khoản tiền và tương đương tiền khi ghi nhận đến 249 tỷ đồng cao hơn 183 tỷ đồng so với đầu năm 2024.

Năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận khoản nợ 1,4 tỷ đồng cao hơn 1,2 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tập trung vào thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước với hơn 1,3 tỷ đồng.

Được biết, tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sunwin thuộc sở hữu của CTCP Hoàng Thịnh Đạt với khoản vốn góp 279,35 tỷ đồng tại thời điểm năm 2024 cao hơn 178 tỷ đồng so với thời điểm năm 2023.

Về CTCP Hoàng Thịnh Đạt, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2004 (Quận Tây Hồ - cũ, TP. Hà Nội).

Tại thời điểm thành lập, Hoàng Thịnh Đạt có vốn điều lệ đạt 638 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao, các dự án nhà máy nước và các hoạt động tư vấn khác.

Hoàng Thịnh Đạt được biết đến là ông chủ của nhiều dự án khu công nghiệp trên cả nước. Có thể kể đến như: dự án KCN Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô gần 265ha với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng; dự án KCN Hoàng Mai 2, Nghệ An, với quy mô hơn 334ha, với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng.

Bên cạnh hai dự án trên, Hoàng Thịnh Đạt còn đang đầu tư vào tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình với quy mô hơn 8.000 ha tại tỉnh Thái Nguyên…

Tại Quảng Ngãi, Hoàng Thịnh Đạt là chủ đầu tư của dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất với quy mô 1.303 ha. Dự án được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 là 319ha, giai đoạn 2 là 984ha), trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng.

Cùng với bất động sản khu công nghiệp, nước sạch cũng là mảng hoạt động quan trọng của Hoàng Thịnh Đạt. Doanh nghiệp này sở hữu 50% vốn Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai - chủ đầu tư dự án nhà máy nước Hoàng Mai (Nghệ An) với quy mô công suất 80.000 m3/ngày-đêm, với tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Hoàng Thịnh Đạt còn nắm 72,5% cổ phần CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Ngoài ra, Hoàng Thịnh Đạt còn là chủ đầu tư dự án Nhà máy nước Yên Bình với quy mô công suất 150.000 m3/ngày-đêm, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, được xây dựng ở hồ Núi Cốc. Giai đoạn 1 dự án có công suất 25.000 m3/ngày-đêm.

Hiện, Hoàng Thịnh Đạt đang do ông Hoàng Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn