AFC nhắc đến mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam trong năm 2026 được đánh giá rất sôi động khi góp mặt ở hàng loạt giải đấu lớn. Trong đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại Asian Cup nữ 2026, giải đấu sẽ xác định đội tham dự World Cup nữ 2027.

ĐT nữ Việt Nam được đánh giá khá cao (Ảnh: AFC)

Trong bài giới thiệu về ĐT nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2026, AFC nhắc đến mục tiêu lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại World Cup nữ của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của ĐT nữ Việt Nam.

Bài viết có nhắc đến việc nhiều cầu thủ ĐT nữ Việt Nam mắc covid-19 trước thềm Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn quyết tâm ra sân thi đấu để rồi giành vé dự World Cup.

Dù không thể vượt qua vòng bảng tại World Cup, ĐT nữ Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao khi có những trận đấu ấn tượng trước các đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. AFC nhận định kinh nghiệm thi đấu tại World Cup sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam đương đầu với thách thức tại Asian Cup nữ 2026.

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ tại vòng bảng gồm Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3).

