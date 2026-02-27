Pakistan khai hoả, tuyên bố chiến tranh với Afghanistan

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif xác nhận nước này đang bước vào cuộc chiến tranh "không hạn chế" với Afghanistan.

"Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các quốc gia bạn bè. Chúng tôi đã tiến hành ngoại giao toàn diện. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa chúng tôi và các người", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố.

Những tuyên bố này được đưa ra sau đòn không kích bất ngờ của Pakistan nhằm vào các thành phố lớn ở Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul, vào rạng sáng 27/2.

Hình ảnh được cho là cuộc khôgn kích của Pakistan nhằm vào khu vực Kabul của Afghanistan ngày 27/2. Ảnh: Reuters

Trước đó, cùng ngày, Người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid viết trên nền tảng X: "Quân đội Pakistan đã tiến hành không kích tại một số khu vực ở Kabul, Kandahar và Paktia, may mắn là chưa ghi nhận thương vong".

Một quan chức Taliban cho biết thêm, máy bay Pakistan đã tập kích mục tiêu ở thủ đô Kabul và đánh trúng một căn cứ quân sự tại Kandahar, miền nam Afghanistan. Trong khi nhân chứng tại Kabul mô tả cuộc không kích đầu tiên diễn ra lúc 1h50 sáng 27/2, tiếp sau đó là đợt ném bom thứ hai.

Bộ chỉ huy quân sự miền Đông của Afghanistan cũng xác nhận "giao tranh ác liệt" đã xảy ra dọc đường biên giới dài 2.611 km với Pakistan. Một nguồn tin quân sự Afghanistan tuyên bố 13 tiền đồn của đối phương đã thất thủ, song quân đội Pakistan bác bỏ thông tin trên.

Lực lượng Taliban kiểm soát an ninh tại một khu vực ở Kabul, Afghanistan hôm 26/2. Ảnh: EPA

Xung đột bùng phát trở lại tại biên giới Afghanistan - Pakistan từ đêm 26/2, sau khi chính quyền Taliban tuyên bố mở đợt tấn công để trả đũa những vụ tập kích của Pakistan nhằm vào vùng Nangarhar và Paktia hồi cuối tuần trước. Kabul cáo buộc loạt tập kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng, dù Islamabad khẳng định đã hạ hơn 70 tay súng.

Theo Reuters, Islamabad lập tức phát động chiến dịch đáp trả mang tên "Ghazab Lil Haq" (Cơn thịnh nộ của Công lý). Pakistan khẳng định đã tiến hành các đợt không kích sau khi lực lượng Taliban ở Afghanistan nổ súng vào các chốt biên giới của Pakistan vào tối 26/2, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Mosharraf Zaidi, cho biết lực lượng Pakistan đã khiến hàng chục tay súng Afghanistan thiệt mạng và phá hủy nhiều chốt quân sự cùng phương tiện bọc thép trong các chiến dịch đáp trả.

Đài truyền hình Nhà nước Pakistan PTV News đồng thời công bố một số đoạn video về các cuộc không kích, cho biết quân đội nước này nhắm vào những “cơ sở quân sự quan trọng” của Taliban.

Trong một diễn biến có liên quan, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 26/2 (giờ địa phương) cho biết ông Antonio Guterres đang theo dõi sát và bày tỏ quan ngại trước các vụ đụng độ xuyên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân