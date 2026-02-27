Hồ Văn Cường đứt dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu đến hết năm 2026

Hồ Văn Cường, hậu vệ cánh tài năng thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, vừa nhận tin không vui khi kết quả chẩn đoán xác nhận anh bị đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Chấn thương này buộc cầu thủ sinh năm 2003 phải thực hiện phẫu thuật ngay lập tức và dự kiến cần ít nhất đến hết năm 2026 để hoàn tất quá trình hồi phục và trở lại sân cỏ.

Hồ Văn Cường sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm.

Cú sốc cho Sông Lam Nghệ An và U23 Việt Nam

Tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các hoạt động của đội tuyển quốc gia. Đây là một tổn thất nặng nề cho đội bóng xứ Nghệ, bởi trước khi gặp biến cố, Hồ Văn Cường đang là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ.

Thống kê chuyên môn cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của hậu vệ này. Trước khi dính chấn thương, Văn Cường đã tích lũy hơn 930 phút thi đấu chính thức. Anh ra sân 11 trận tại V.League và 1 trận tại Cúp Quốc gia, ghi dấu ấn với 3 đường kiến tạo thành bàn. Khả năng lên công về thủ bền bỉ cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp anh trở thành một trong những hậu vệ phải hàng đầu lứa tuổi U23.

Lỡ hẹn với hàng loạt giải đấu quốc tế quan trọng

Việc phải rời xa sân cỏ đến cuối năm 2026 đồng nghĩa với việc Hồ Văn Cường sẽ vắng mặt trong mọi kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đây là một bài toán nhân sự nan giải cho U23 Việt Nam khi chuẩn bị bước vào chu kỳ giải đấu quan trọng bao gồm SEA Games 33, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong quá khứ, cầu thủ sinh năm 2003 từng là cái tên nổi bật dưới thời cựu huấn luyện viên Philippe Troussier. Anh từng ghi cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32 và là thành viên nòng cốt trong chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Sự vắng mặt của anh để lại khoảng trống lớn nơi hành lang cánh phải của đội tuyển.

Cảnh báo về tình trạng quá tải của các cầu thủ trẻ

Đáng chú ý, Hồ Văn Cường không phải trường hợp duy nhất gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những cái tên khác như Hiểu Minh hay Thái Sơn cũng đang phải điều trị các chấn thương nặng sau hành trình dài thi đấu quốc tế. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý cường độ thi đấu và bảo vệ các tài năng trẻ, tránh kịch bản "đốt cháy giai đoạn" dẫn đến những chấn thương làm gián đoạn sự nghiệp đỉnh cao.

Tác giả: Phố Hội

Nguồn tin: baodanang.vn