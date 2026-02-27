Giáo viên phạt học sinh liếm đất là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm nội dung phản ánh liên quan đến một cô giáo được cho là công tác tại một trường tiểu học tại Phú Thọ bắt nhiều học sinh tiểu học liếm đất khiến dư luận bức xúc.

Theo thông tin ban đầu lan truyền trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra tại một lớp thuộc trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ). Đồng thời, thông tin qua đoạn tin nhắn trao đổi cũng cho biết, một số học sinh không thực hiện việc liếm đất song cả lớp vẫn phải cúi xuống đất vì sợ cô.

Thông tin cũng cho rằng sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã xin lỗi học sinh và bày tỏ tình cảm yêu thương đối với các em. Tuy nhiên, nội dung phản ánh tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội, khiến phụ huynh bày tỏ lo ngại về phương pháp xử lý kỷ luật học sinh trong môi trường học đường.

Ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên (Phú Thọ) cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, UBND phường đã vào cuộc để kiểm tra, đồng thời giao cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Chia sẻ với PV Báo CAND từ góc độ chuyên gia tâm lý học đường, TS Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng, trước thông tin phản ánh về việc giáo viên yêu cầu học sinh liếm đất do ghế bị bẩn, nếu kết quả xác minh cho thấy sự việc là đúng bản chất như mô tả thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nhà giáo và đi ngược lại các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trong môi trường học đường.

Theo phân tích của TS Vũ Việt Anh, dưới góc độ khoa học giáo dục và tâm lý học phát triển, mọi hình thức kỷ luật mang tính làm nhục hoặc gây tổn thương thân thể đều có thể để lại hệ quả tâm lý lâu dài. Trẻ em ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở đang trong giai đoạn hình thành lòng tự trọng và niềm tin xã hội. Khi bị áp đặt một hành vi có tính chất hạ thấp nhân phẩm trước tập thể, các em dễ rơi vào trạng thái xấu hổ, lo âu, giảm tự tin và suy giảm cảm giác an toàn trong môi trường học tập. Bên cạnh đó, hành vi yêu cầu học sinh tiếp xúc trực tiếp với đất cát còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường học có trách nhiệm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh.

Đối với phản ứng của cá nhân giáo viên và nhà trường, việc xin lỗi là cần thiết nhưng chưa phải là giải pháp toàn diện. Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở một hành vi đơn lẻ mà còn đặt ra yêu cầu rà soát lại công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý lớp học và cơ chế giám sát nội bộ. Việc xử lý cần đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định, đồng thời có yếu tố giáo dục, phòng ngừa tái diễn.

Chuyên gia tâm lý Vũ Việt Anh cũng cho rằng, việc cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh là động thái phù hợp. Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội, quá trình xác minh cần được thực hiện khách quan, minh bạch, dựa trên chứng cứ, nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh và đảm bảo công bằng cho các bên liên quan.

Giáo dục hiện đại hướng tới xây dựng môi trường học đường nhân văn, tôn trọng và lấy học sinh làm trung tâm. Kỷ luật tích cực, dựa trên thấu hiểu và hướng dẫn, mới là nền tảng bền vững cho sự phát triển nhân cách của trẻ em.

