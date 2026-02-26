Các đội bóng Trung Quốc săn đón tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhờ mức giá chuyển nhượng 9 tỷ đồng

Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo sinh năm 2004 của U23 Việt Nam, đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường chuyển nhượng khi lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ Trung Quốc, tiêu biểu là đội bóng mới thăng hạng giải hạng 2 Guangxi Hengchen. Theo truyền thông nước này, chân sút trẻ Việt Nam đáp ứng được hai tiêu chí then chốt: chất lượng chuyên môn đã được khẳng định và chi phí đầu tư phù hợp.

Sức hút từ danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á

Hiện tại, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá Đình Bắc khoảng 300.000 euro (tương đương hơn 9 tỷ đồng). Với một cầu thủ vừa giành danh hiệu Vua phá lưới tại vòng chung kết U23 châu Á, con số này được giới chuyên môn tại Trung Quốc đánh giá là một "mức giá hời".

Một số CLB Trung Quốc đã để mắt đến Đình Bắc.

Chuyên gia Lao Qiu nhận định rằng sự kết hợp giữa tài năng trẻ và mức phí chuyển nhượng phải chăng khiến Đình Bắc trở thành mục tiêu lý tưởng. Trong bối cảnh các CLB tại quốc gia tỷ dân không còn nguồn lực tài chính dồi dào để chiêu mộ siêu sao thế giới như một thập kỷ trước, việc hướng tới thị trường cầu thủ tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á được xem là bước đi chiến lược bền vững.

Rào cản từ quy định ngoại binh tại giải quốc nội

Dù nhận được sự quan tâm lớn, thương vụ này vẫn đang vấp phải những rào cản pháp lý nhất định. Quy định hiện hành của giải vô địch quốc gia Trung Quốc chỉ cho phép đăng ký tối đa 5 cầu thủ ngoại. Đây là con số khá hạn chế so với xu hướng chung của các giải đấu hàng đầu châu lục như K-League (Hàn Quốc) hay J-League (Nhật Bản).

Chính sách này được cho là đã gián tiếp làm suy giảm sức cạnh tranh của bóng đá Trung Quốc. Minh chứng là việc ba đội bóng lớn gồm Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đều đang gặp khó khăn và đứng cuối bảng tại đấu trường AFC Champions League.

Rào cản về quy định ngoại binh khiến CLB Trung Quốc khó mua Đình Bắc.

Bài học từ sự vươn mình của bóng đá Thái Lan

Tờ Sina đã dẫn chứng trường hợp của Thai-League để kêu gọi một sự thay đổi quyết liệt trong luật đăng ký ngoại binh. Đội tuyển Thái Lan đã tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đạt vị trí cao nhất trong 16 năm qua và hiện chỉ còn kém Trung Quốc chưa đầy 6 điểm. Thành công này có đóng góp không nhỏ từ việc nới lỏng chính sách cầu thủ ngoại, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải đấu quốc nội.

Nếu bóng đá Trung Quốc quyết định điều chỉnh chính sách theo hướng cởi mở hơn, những tài năng trẻ như Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ đứng trước cơ hội lớn để thử sức tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp của xứ tỷ dân. Điều này không chỉ giúp các CLB tối ưu hóa ngân sách mà còn tạo động lực phát triển cho các cầu thủ trong khu vực.

