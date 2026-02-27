Tạm ngừng giảng dạy với cô giáo bị tố bắt học sinh "liếm đất" trong giờ học Đạo đức

Liên quan đến vụ việc một cô giáo bị tố bắt học sinh "liếm đất" gây xôn xao dư luận, theo thông tin từ Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ), nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy và phân công bà Nguyễn Thị S., giáo viên lớp 2A2, phụ trách công tác thiết bị trường học.

Thông tin cô giáo bắt học sinh liếm đất gây xôn xao dư luận. Ảnh: MXH

Theo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với bà S. nhằm đảo bảo khách quan trong quá trình xác minh sự việc, ổn định tâm lý học sinh.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi phụ huynh tố cô giáo thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị bắt gần 40 học sinh trong lớp phải "liếm đất" vì vệ sinh lớp còn bẩn.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người tỏ ra khá bức xúc, yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 15 giờ ngày 24-2 tại lớp 2A2 trong giờ Đạo đức do cô Nguyễn Thị S. phụ trách. Theo phụ huynh, ngay sau đó cô giáo đã xin lỗi, tuy nhiên, phụ huynh không đồng ý với lời xin lỗi trên.

Được biết, hiện sự việc đã được chính quyền địa phương yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động