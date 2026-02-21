Nhiều câu lạc bộ V-League trở lại tập luyện sớm sau Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 20/2 (mồng 4 tháng Giêng), Hà Nội FC tổ chức khai xuân. Theo lịch thi đấu, Hà Nội FC sẽ đá trận mở màn năm Bính Ngọ vào ngày 1/3, chạm trán Thể Công-Viettel ở vòng 14 V-League 2025/2026.

Cũng trong chiều 20/2 CLB Hà Tĩnh đã hội quân, tập luyện trở lại. Hiện tại, Hà Tĩnh đang tạm xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League . Ở vòng đấu thứ 14, đội bóng núi Hồng sẽ có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào lúc 18 giờ ngày 28/2.

Hà Nội FC trở lại tập luyện chuẩn bị cho vòng 14 V-League 2025/2026.

Trước đó, ngày 19/2 (mồng 3 Tết), câu lạc bộ Thể Công Viettel đã tổ chức buổi tập khai xuân. Thể Công Viettel là một trong những đội khai xuân sớm nhất, nhằm hướng tới trận gặp Nam Định vào tối 24/2, thuộc khuôn khổ trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/2026. Trên bảng xếp hạng, Thể Công Viettel hiện xếp thứ ba với 22 điểm.

Tương tự như Thể Công Viettel, câu lạc bộ Nam Định khai xuân từ mồng 3 Tết.

Trong số các câu lạc bộ ở V-League, Công an Hà Nội FC là đội bóng có lịch trình bận rộn nhất. Sau khi dừng bước ở cúp C2 châu Á bằng thất bại trước Tampines Rovers (Singapore), toàn đội trở về nước hôm 19/2 (mồng 3 Tết), rồi tranh thủ nghỉ ngơi, trước khi sớm trở lại để chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa vào chiều tối 24/2.

Tác giả: Khuất Tú

Nguồn tin: vov.vn