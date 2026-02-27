Một công ty hàng không chưa tròn 1 tháng tuổi bất ngờ tăng vốn, vượt 40.000 tỉ đồng

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng theo hướng sân bay quốc tế “xanh, thông minh” 5 sao đầu tiên của Việt Nam - Ảnh: TCB

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cho thấy Công ty CP Hạ tầng hàng không Masterise mới được thành lập ngày 13-2-2026, trụ sở ở Bắc Ninh.

Với vốn điều lệ ban đầu là 32.250 tỉ đồng. Nhưng trong thông báo được gửi tới cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh hôm nay (26-2), Hạ tầng hàng không Masterise thông báo tăng vốn điều lệ lên hơn 40.312 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 25% chỉ sau chưa đầy nửa tháng thành lập.

Trụ sở doanh nghiệp đặt tại số 289, 291, 293 và 295 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đây đồng thời là địa chỉ đăng ký của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise - đơn vị thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Bản đăng ký kinh doanh cho biết Hạ tầng hàng không Masterise đăng ký 62 ngành nghề kinh doanh.

Trong đó hoạt động chính là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; dịch vụ kỹ thuật mặt đất, kỹ thuật hàng không và đảm bảo an ninh hàng không.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Hạ tầng hàng không Masterise là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Ông Long hiện cũng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise.

Ở một diễn biến khác, cập nhật từ Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise cho thấy Tập đoàn Masterise đã không còn là chủ của doanh nghiệp này. Phần thông tin "chủ doanh nghiệp" đã chuyển từ "Công ty CP Tập đoàn Masterise" bất ngờ sang trạng thái để trống.

Theo vào đó, ba người được ủy quyền nắm giữ toàn bộ phần vốn góp vẫn giữ nguyên gồm ông Vũ Hoàng Long với số vốn 8.790 tỉ đồng, tương đương 30% vốn, ông Trần Hoài Việt Anh với 11.720 tỉ đồng (40% vốn) và bà Nguyễn Thị Thu Trà với 8.790 tỉ đồng (30%).

Liên quan đến dự án sân bay Gia Bình, hôm 13-2, Công ty CP Hạ tầng Gelex (GEL) đã thông qua phương án góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tỉ lệ góp vốn tương đương 20% vốn điều lệ của Công ty Cảng hàng không Masterise.

Trước đó, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và giao Masterise Group là chủ đầu tư vào ngày 11-12-2025.

Với công suất 30 triệu hành khách/năm đến 2030 (mở rộng lên 50 triệu), là công trình lưỡng dụng (quốc phòng và dân sự), dự án sẽ góp phần giảm tải cho Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) đang trong tình trạng quá tải và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ