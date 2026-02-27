Hà Tĩnh: Yêu cầu chấm dứt dự án khách sạn 351 tỷ của Du lịch Nghệ Tĩnh

Bị yêu cầu làm thủ tục chấm dứt

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo yêu cầu Công ty TNHH MTV Khách sạn và Du lịch Nghệ Tĩnh (tiền thân là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường miền Trung) liên hệ để giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật.

Trước đó, Dự án Khách sạn và Trung tâm thương mại VFCC được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 124/QĐ-KKT ngày 2/6/2016 và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng ngày, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo hồ sơ, dự án triển khai trên diện tích 26.165,47 m² tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) – khu vực có vị trí thuận lợi, nằm gần trung tâm hành chính và các trục giao thông chính, được đánh giá là quỹ đất có giá trị thương mại cao.

Quy mô dự án từng được giới thiệu khá tham vọng: khách sạn 9 tầng với 525 phòng; trung tâm thương mại, siêu thị công suất phục vụ 500 lượt khách/ngày; khu văn phòng cho thuê diện tích 2.000 m²; nhà hàng phục vụ 1.000 lượt khách/ngày cùng nhiều hạng mục phụ trợ như nhà điều hành, nhà ở nhân viên, khu vui chơi giải trí, thể thao và hạ tầng cảnh quan.

Theo tiến độ đăng ký, giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện trong năm 2016; các hạng mục trung tâm thương mại, siêu thị và khách sạn được triển khai từ năm 2017; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án không đạt tiến độ như cam kết. Căn cứ Văn bản số 2244/KKT-QLĐT ngày 10/11/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động dự án.

Thời hạn liên hệ là 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Quá thời hạn này, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xử lý việc chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

Nhận diện chủ đầu tư bị yêu cầu chấm dứt dự án

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án “Khách sạn và Trung tâm thương mại VFCC” ban đầu được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường miền Trung. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký thuế tại số nhà 17, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Xuyên), tỉnh Hà Tĩnh. Công ty được thành lập ngày 4/6/2014, với lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng và môi trường.

Đầu tháng 8/2016, Công ty Cổ phần Phân phối Top One mua lại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường miền Trung với giá chuyển nhượng 10 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 94 tỷ đồng để triển khai dự án Khách sạn và Trung tâm thương mại VFCC.

Thời điểm đó, người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch công ty là ông Phạm Văn Sơn (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuối tháng 11/2019, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường miền Trung đổi tên thành Công ty TNHH MTV Khách sạn và Du lịch Nghệ Tĩnh, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật và một số dịch vụ khác. Hiện ông Nguyễn Hữu Thường (SN 1988), hộ khẩu thường trú tại Thanh Trì, Hà Nội, là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc điều hành.

