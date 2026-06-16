5 nhóm người nên thường xuyên ăn trứng gà

Trứng gà từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm “nhỏ mà có võ” trong bữa ăn hằng ngày. Không chỉ dễ chế biến, giá thành phải chăng, trứng còn chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào với protein chất lượng cao, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, có những nhóm người nếu ăn trứng thường xuyên và đúng cách sẽ nhận được lợi ích rõ rệt hơn cả.

Dưới đây là 5 nhóm người nên bổ sung trứng gà đều đặn trong chế độ ăn:

Người suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng

Với những người vừa ốm dậy, cơ thể mệt mỏi kéo dài hoặc ăn uống kém, trứng gà là lựa chọn phục hồi rất hiệu quả. Hàm lượng protein trong trứng giúp tái tạo mô, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức lực. Không chỉ vậy, lòng đỏ còn chứa nhiều vitamin A, D, E cùng các khoáng chất như sắt, kẽm giúp nâng cao sức đề kháng.

Việc bổ sung trứng đều đặn sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng, giảm tình trạng uể oải và cải thiện thể trạng một cách tự nhiên, không cần đến các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền.

Hàm lượng protein trong trứng giúp tái tạo mô, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức lực. Ảnh minh họa.

Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển

Trứng gà gần như là thực phẩm “vàng” dành cho trẻ nhỏ. Trong trứng có chứa choline – dưỡng chất quan trọng giúp phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, protein và các axit amin thiết yếu trong trứng còn hỗ trợ xây dựng cơ bắp, phát triển chiều cao.

Đặc biệt, vitamin D và canxi trong trứng góp phần giúp xương chắc khỏe, trong khi vitamin A hỗ trợ thị lực. Khi được bổ sung hợp lý, trứng không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất mà còn nâng cao khả năng học hỏi và tư duy.

Người lao động nặng hoặc tập luyện thể thao

Những người làm việc chân tay hoặc thường xuyên vận động cần nguồn năng lượng lớn để duy trì hiệu suất. Trứng gà cung cấp protein chất lượng cao giúp phục hồi cơ bắp sau khi làm việc hoặc tập luyện cường độ cao.

Ăn trứng vào buổi sáng còn giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết và hạn chế mệt mỏi trong ngày. Đối với người tập gym hay chơi thể thao, trứng (đặc biệt là lòng trắng) còn hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ một cách hiệu quả.

Người đang muốn kiểm soát cân nặng

Nhiều người lo ngại ăn trứng sẽ tăng cân, nhưng thực tế nếu sử dụng đúng cách, trứng lại là “trợ thủ” đắc lực trong quá trình giảm cân. Protein trong trứng giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giảm nhu cầu ăn vặt và hạn chế lượng calo nạp vào.

Một bữa sáng với trứng luộc có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói tốt hơn trong suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Protein trong trứng giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giảm nhu cầu ăn vặt và hạn chế lượng calo nạp vào. Ảnh minh họa.

Người lớn tuổi cần bổ sung dưỡng chất

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể giảm dần. Trứng gà với đặc tính mềm, dễ tiêu hóa trở thành nguồn dinh dưỡng lý tưởng.

Các dưỡng chất trong trứng giúp duy trì trí nhớ, hỗ trợ chức năng não bộ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Ngoài ra, protein còn giúp hạn chế tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi, trong khi vitamin D và canxi góp phần bảo vệ hệ xương khớp.

Việc ăn trứng đều đặn, với liều lượng hợp lý, sẽ giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lưu ý khi ăn trứng gà:

Không nên ăn quá nhiều trong một tuần, tùy theo thể trạng mỗi người mà điều chỉnh (thường khoảng 3–7 quả/tuần là hợp lý).

Ưu tiên trứng luộc, hấp thay vì chiên rán để hạn chế chất béo không tốt.

Người có bệnh lý như mỡ máu cao, tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tóm lại, trứng gà là thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại giá trị dinh dưỡng rất lớn. Khi sử dụng đúng cách, đặc biệt với những nhóm người phù hợp, trứng không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn góp phần nâng cao sức khỏe lâu dài một cách đơn giản và hiệu quả.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn