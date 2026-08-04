Yêu cầu doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh hoạt động lữ hành

Đây là một trong những nội dung Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn Thủ đô nghiêm túc thực hiện.

Cụ thể, trong văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc chấp hành các quy định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định trong Luật Thủ đô số 2/2026/QH16 có hiệu lực từ 1/7/2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Hướng dẫn viên thuyết minh cho đoàn du khách quốc tế tham quan Di tích Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, Sở Du lịch Hà Nội là cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đối với các thủ tục hành chính mới gồm: Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản.

Như vậy hiện nay, Sở Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện các thủ tục hành chính cấp và thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa đối với doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; duy trì đầy đủ các điều kiện trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và thực hiện đúng nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; không cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn, sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành. Chỉ sử dụng hướng dẫn viên du lịch đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định; thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng hướng dẫn viên theo đúng quy định của pháp luật.

Không tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, trốn ở lại nước ngoài hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chủ động trong công tác đào tạo, phổ biến pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ quản lý, nhân viên. Quan tâm xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động.

Sở Du lịch Hà Nội cũng cho biết, Sở sẽ tăng cường phối hợp với Công an TP Hà Nội, Sở Tài chính, Thuế Hà Nội, Thanh tra Thành phố, UBND các phường, xã và đơn vị có liên quan trên địa bàn trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Tác giả: N.Hoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân