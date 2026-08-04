Gành Nhảy - điểm hẹn du lịch xanh, bền vững

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, điểm đến này còn lan tỏa thông điệp về bảo tồn hệ sinh thái, khai thác tài nguyên có trách nhiệm và phát triển du lịch xanh

Nằm cách Nha Trang khoảng 50km về phía Bắc, Gành Nhảy thuộc bán đảo Hòn Hèo, một dãy núi hướng biển tạo nên những eo vịnh kín gió và cảnh quan đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Địa hình núi ôm biển không chỉ mang đến những bãi cát trắng mịn, các ghềnh đá tự nhiên kỳ thú mà còn tạo nên vùng nước trong xanh quanh năm.

Được thiên nhiên ưu đãi, khu vực này sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng với các rạn san hô và nhiều loài sinh vật biển đặc hữu. Sự kết hợp giữa rừng, núi và biển tạo nên một không gian sinh thái còn khá nguyên vẹn, thích hợp để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và thể thao biển theo hướng bền vững.

Khác với sự sôi động của trung tâm Nha Trang, Gành Nhảy mang đến cảm giác bình yên với mặt nước xanh ngọc, những ghềnh đá được sóng biển bào mòn qua hàng triệu năm và bầu không khí trong lành.

Gành Nhảy mang đến cảm giác bình yên với mặt nước xanh ngọc, những ghềnh đá được sóng biển bào mòn qua hàng triệu năm và bầu không khí trong lành

Đây là nơi du khách có thể đón bình minh trên biển, ngắm hoàng hôn giữa không gian tĩnh lặng hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thư thái giữa biển trời lộng gió.

Bên cạnh vẻ đẹp cảnh quan, Gành Nhảy còn hấp dẫn bởi nhiều hoạt động trải nghiệm như chèo SUP, chèo kayak, lặn ngắm san hô, tắm biển, khám phá các bãi đá ven bờ hay cắm trại qua đêm.

Khi màn đêm buông xuống, những bữa tiệc BBQ hải sản, tiếng sóng rì rào và bầu trời đầy sao tạo nên trải nghiệm khó quên đối với du khách. Đây cũng là địa điểm phù hợp để tổ chức team building, dã ngoại và các hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của Gành Nhảy. Hải sản tươi sống được đánh bắt trong ngày như tôm hùm, ghẹ, cua, mực, cá biển... được chế biến theo nhiều phong cách nhưng vẫn giữ trọn hương vị tự nhiên của vùng biển Khánh Hòa, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Gành Nhảy đang trở thành điểm đến mới đầy sức hút về du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và thể thao biển theo hướng bền vững của Khánh Hòa

Ông Võ Xuân Dinh - Giám đốc điều hành Khu Du lịch Gành Nhảy cho biết, đơn vị đang định hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

"Chúng tôi mong muốn giữ gìn tối đa vẻ đẹp nguyên sơ của Gành Nhảy, đồng thời tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm như chèo SUP, kayak, lặn ngắm san hô, cắm trại ven biển.

Mục tiêu là xây dựng Gành Nhảy trở thành điểm đến đặc sắc của du lịch Khánh Hòa, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách", ông Dinh chia sẻ.

Giá trị của Gành Nhảy không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, mà còn ở vị trí kết nối thuận lợi trong không gian du lịch phía Bắc Khánh Hòa.

Gành Nhảy được liên kết với Nha Trang, Dốc Lết và Khu kinh tế Vân Phong, nơi đây có thể trở thành điểm nhấn của tuyến du lịch bắc Khánh Hòa, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng từ nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá thiên nhiên đến văn hóa làng chài và ẩm thực biển.

Địa hình núi ôm biển không chỉ mang đến những bãi cát trắng mịn, các ghềnh đá tự nhiên kỳ thú mà còn tạo nên vùng nước trong xanh quanh năm

Ông Trần Minh Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa nhận định, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm xanh và trải nghiệm văn hóa bản địa. Vì vậy, Khánh Hòa cần thêm nhiều điểm đến mang bản sắc riêng để làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch.

“Gành Nhảy hội tụ đầy đủ lợi thế về cảnh quan, môi trường và khả năng phát triển các hoạt động trải nghiệm. Nếu được đầu tư theo hướng bền vững, Gành Nhảy sẽ trở thành sản phẩm hấp dẫn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế", ông Đức nhấn mạnh.

Trong chiến lược phát triển Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, việc hình thành những sản phẩm giàu bản sắc như Gành Nhảy có ý nghĩa quan trọng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, điểm đến này còn lan tỏa thông điệp về bảo tồn hệ sinh thái, khai thác tài nguyên có trách nhiệm và phát triển du lịch xanh.

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú cùng định hướng phát triển bền vững, Gành Nhảy đang từng bước khẳng định vị thế là điểm hẹn mới của du lịch Khánh Hòa; góp phần làm phong phú hệ sinh thái điểm đến và nâng tầm thương hiệu du lịch biển Khánh Hòa trên bản đồ khu vực.

Tác giả: Hùng Phong

Nguồn tin: baovanhoa.vn