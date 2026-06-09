Muốn tiêu hóa tốt, da đẹp, ngủ ngon: Đừng bỏ qua "siêu thực phẩm" này

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng tối ưu



Yến mạch là "vũ khí bí mật" cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, đặc biệt là chất xơ hòa tan Beta-glucan có khả năng hấp thụ nước và tạo thành gel trong dạ dày.



Quá trình này làm chậm tốc độ tiêu hóa, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, trì hoãn cơn đói và giảm lượng calo nạp vào cơ thể từ các bữa ăn vặt trong ngày. Đồng thời, carbohydrate phức hợp trong yến mạch cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ, giúp cơ thể hoạt động suốt ngày dài mà không gây tích tụ mỡ thừa.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu



Một trong những lợi ích hàng đầu của yến mạch là khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu – nguyên nhân chính gây ra các bệnh về tim mạch. Chất xơ Beta-glucan khi đi vào đường ruột sẽ liên kết với các axit mật giàu cholesterol, giúp cơ thể đào thải chúng ra ngoài một cách tự nhiên thay vì tái hấp thu vào máu.



Bên cạnh đó, yến mạch chứa chất chống oxy hóa độc quyền gọi là Avenanthramides, giúp ngăn ngừa sự oxy hóa của LDL, giảm viêm động mạch và hạn chế tối đa nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Yến mạch từ lâu đã được mệnh danh là “vua của các loại ngũ cốc” nhờ sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng lý tưởng. (Ảnh minh họa).

Ổn định đường huyết



Đối với những người gặp vấn đề về đường huyết, yến mạch là một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng hay bánh mì.



Nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và lượng chất xơ hòa tan đậm đặc, yến mạch giúp làm chậm quá trình phân giải carbohydrate và hấp thụ glucose vào máu sau khi ăn. Cơ chế này ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột, đồng thời cải thiện độ nhạy của hormone insulin, hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón



Yến mạch chứa cả hai loại chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò như một chiếc "chổi quét sạch" đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn để đẩy chất thải ra ngoài dễ dàng, dứt điểm tình trạng táo bón kinh niên. Trong khi đó, chất xơ hòa tan lại là nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa.

Tốt cho sức khoẻ da



Từ lâu, yến mạch đã được ứng dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm nhờ đặc tính làm dịu, kháng viêm và cấp ẩm vượt trội cho làn da. Các hợp chất trong yến mạch có khả năng tạo thành một hàng rào bảo vệ trên bề mặt da, giúp giữ nước và cân bằng độ pH tự nhiên.



Việc ăn yến mạch giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, trong khi sử dụng bột yến mạch làm mặt nạ hoặc sữa tắm giúp giảm nhanh các triệu chứng kích ứng, ngứa ngáy do mụn trứng cá, chàm da (eczema) hay cháy nắng.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng



Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ hoặc căng thẳng, một bát cháo yến mạch ấm vào buổi tối có thể là phương thuốc tự nhiên tuyệt vời.



Yến mạch chứa hàm lượng vitamin nhóm B dồi dào (đặc biệt là B6) cùng với tryptophan – các dưỡng chất thiết yếu kích thích não bộ sản sinh serotonin, một hormone có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm stress và tạo cảm giác thư giãn. Hơn nữa, lượng carbohydrate phức hợp trong yến mạch cũng thúc đẩy cơ thể tiết ra melatonin, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV