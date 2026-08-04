Nghệ An tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Đẩy mạnh chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành nguồn lực phát triển

Phát biểu khai mạc Phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các khuôn khổ quan hệ đối ngoại phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, dự án và kết quả đo đếm được; hiệu quả đối ngoại phải được đánh giá bằng việc củng cố môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng thị trường, thu hút công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ đạo ngành ngoại giao khẩn trương thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đảng khóa XIV, cụ thể hóa kết quả các chuyến thăm cấp cao và bảo đảm thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Đánh giá kết quả giai đoạn 2021–2025, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết ngoại giao phục vụ phát triển đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và địa phương ngày càng thực chất, góp phần mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Riêng giai đoạn 2024–2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; hỗ trợ hơn 550 hoạt động xúc tiến của địa phương và ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 150 cam kết hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được ký kết nhân dịp các hoạt động đối ngoại cấp cao; đồng thời kết nối hơn 50 địa phương, tổ chức trong nước với các đối tác quốc tế, trong đó có 12 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như việc chuyển hóa lợi thế đối ngoại thành các dự án hợp tác cụ thể còn chưa tương xứng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài nước chưa đồng bộ; một số cơ quan đại diện chưa phát huy đầy đủ vai trò cầu nối; công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược cần kịp thời, nhạy bén hơn.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bộ Ngoại giao đề xuất ba định hướng lớn. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang góp phần kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi; phát huy vai trò tiên phong trong bảo đảm môi trường hòa bình, đa dạng hóa thị trường, chuyển hóa uy tín và vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Thứ hai, tập trung phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để theo đuổi các cơ hội hợp tác đến khi đạt kết quả cụ thể. Thứ ba, tiếp tục đổi mới công cụ, cơ chế và năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có tư duy kinh tế hiện đại, hoàn thiện cơ chế theo dõi việc thực hiện các cam kết quốc tế theo nguyên tắc "6 rõ", xây dựng hệ thống KPI cho các cơ quan đại diện và tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành ngoại giao trong triển khai các chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa công tác ngoại giao phục vụ phát triển ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các Tập đoàn, doanh nghiệp đã tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 tới nay. Đồng thời, Hội nghị cũng trao đổi, thống nhất nhận thức về những yêu cầu mới đặt ra đối với việc triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đề xuất các định hướng lớn, giải pháp triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển...

Nâng cao chất lượng thực thi cam kết quốc tế, tăng cường dự báo chiến lược và phục vụ phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Đây cũng là năm đầu tiên ngành Ngoại giao triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thông qua 13 nội dung quan trọng, tạo nền tảng cho bốn bước chuyển chiến lược gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành của Đảng, Nhà nước; thống nhất quản trị không gian phát triển, phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia; xây dựng mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, sức chống chịu và khả năng thích ứng để bảo vệ vững chắc đất nước. Theo đó, hầu hết các nhiệm vụ chiến lược đều gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với vai trò của ngành Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Ngoại giao cũng như các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại sứ, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đồng thời bày tỏ thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của Bộ Ngoại giao và đánh giá cao việc tổ chức các phiên thảo luận chuyên đề theo từng lĩnh vực trọng tâm.

Khẳng định ngoại giao phục vụ phát triển là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những đóng góp to lớn của toàn ngành đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại Nhân dân trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, phân tích bối cảnh tình hình thế giới hiện nay và dự báo trong thời gian tới, theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành, đồng thời đòi hỏi ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trên cơ sở định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên khai mạc, công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Ngoại giao phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức làm việc, chuyển từ "mở đường" sang đồng hành với doanh nghiệp, địa phương đến khi các cam kết được hiện thực hóa bằng dự án, dòng vốn giải ngân và công trình đi vào vận hành. Đồng thời, chuyển từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước; chủ động tham gia định hình các tiêu chuẩn, quy tắc mới về môi trường, lao động, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa các chương trình hành động gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hệ thống đánh giá theo kết quả, sản phẩm cuối cùng; kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở các tiêu chí định lượng.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao cần nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược, xây dựng cơ chế nhận diện sớm và xử lý các vấn đề đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho trưởng cơ quan đại diện gắn với trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, công nghệ, pháp lý và ngoại ngữ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, tháo gỡ các điểm nghẽn trong hợp tác với các đối tác ưu tiên; chủ động phối hợp xây dựng kịch bản truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các cam kết quốc tế, định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền; xây dựng nền tảng dữ liệu ngoại giao kinh tế dùng chung và thúc đẩy các dự án công nghệ, hạ tầng chiến lược vào Việt Nam.

Nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành tạo đột phá về ngoại giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ lõi, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển của đất nước...

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành Ngoại giao phát huy hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và ngoại giao văn hóa; chủ động phối hợp xây dựng các chương trình xúc tiến văn hóa, du lịch phù hợp với từng địa bàn, đồng thời kết nối kiều bào tham gia chuyển giao tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển trong nước. Bộ Ngoại giao khẩn trương trình Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Khẳng định "đối ngoại là mở đường, còn triển khai các thỏa thuận hợp tác là trách nhiệm trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan xử lý dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong rà soát, đôn đốc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ngoại giao không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn phải chuyển hóa hiệu quả vị thế đối ngoại thành nguồn lực phát triển. Việc đánh giá hoạt động của ngành cần dựa trên kết quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Với phương châm điều hành của Chính phủ là "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", lãnh đạo Chính phủ đề nghị toàn ngành ngoại giao biến quyết tâm thành hành động, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn