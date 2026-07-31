Sau Đà Nẵng, Huda Beach Water Fest tiếp tục đến với Nghệ An, nối dài “Giờ Chân Thành” lớn bậc nhất miền Trung

Mùa hè trở nên rực rỡ hơn nhờ những cuộc hẹn rộn ràng: một lần cả nhóm cùng xuống phố, một chuyến đi ngẫu hứng hay khoảnh khắc đứng giữa đám đông và hát vang theo giai điệu quen thuộc. Thế nhưng, ngay trong những phút giây tưởng như gần gũi ấy, chút e dè và thói quen “giữ kẽ” đôi khi vẫn âm thầm tạo nên khoảng cách khiến niềm vui chưa thật sự trọn vẹn.

Như một người bạn đồng hành quen thuộc, Huda - thương hiệu bia thuộc Carlsberg Việt Nam, từ lâu đã hiện diện để cùng hội bạn xóa nhòa những khoảng cách. Qua các sân chơi mang tinh thần “Chân Thành Gắn Kết”, mọi người có thể thoải mái “xả vai” và nối dài những “Giờ Chân Thành” bên nhau.

Huda Beach Water Fest tại Đà Nẵng đã thu hút hơn chục nghìn bạn trẻ tham gia, biến Công viên Biển Đông thành tâm điểm mùa hè với đại tiệc âm nhạc, nước và ánh sáng.



Không chỉ có âm nhạc bùng nổ, Huda Beach Water Fest còn mang đến trải nghiệm "ướt hết mình" với những màn phun nước, những pha tương tác và hiệu ứng ánh sáng. Từng nhịp beat hòa cùng làn nước mát, kéo hàng nghìn bạn trẻ cùng hòa giọng, nhún nhảy và tận hưởng năng lượng mùa hè.

Những màn trình diễn nước mãn nhãn kết hợp cùng âm nhạc và ánh sáng đã đưa hàng nghìn bạn trẻ hòa vào không khí mùa hè sôi động tại Đà Nẵng



Khuấy động mùa vui, lan tỏa Giờ Chân Thành

Sau hành trình bùng nổ tại Đà Nẵng, Huda Beach Water Fest tiếp tục đến Quảng trường Bình Minh, Nghệ An (31/7–1/8) với đại tiệc âm nhạc, nước, ánh sáng và loạt trải nghiệm tương tác sôi động. Không chỉ mang đến cuộc vui quy mô lớn, lễ hội còn là nơi hàng chục nghìn bạn trẻ cùng “xả vai”, xóa nhòa khoảng cách và lan tỏa những kết nối chân thành trong “Giờ Chân Thành” lớn bậc nhất miền Trung.

Huda Beach Water Fest hứa hẹn khuấy động mùa hè Nghệ An bằng đại tiệc sắc màu, đánh thức mọi giác quan và mang đến những trải nghiệm khó quên.



Quảng trường Bình Minh sẽ được biến thành tổ hợp trải nghiệm nước và vận động liên hoàn tại mô hình chai Huda khổng lồ. Ngay khi bước vào lễ hội, người tham gia có thể nhập cuộc với Biệt đội Anti-Dry Squad qua những màn “tiếp nước” bất ngờ, mở màn cho hành trình giàu năng lượng giữa mùa hè.

Sức nóng tiếp tục được đẩy cao tại thử thách đua thuyền SUP. Mỗi đội cần căn nhịp, giữ thăng bằng và phối hợp để đưa thuyền về đích. Những tiếng gọi nhau, những pha chao đảo hay màn ăn mừng sau từng chặng hứa hẹn tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn cho cả nhóm.

Ở khu vực bowling khổng lồ, người chơi sẽ thử sức với những cú trượt hướng về các mô hình cỡ lớn. Đường trượt nước tiếp tục mang đến cảm giác sảng khoái, giúp xua tan cái nóng và tiếp thêm năng lượng cho hành trình khám phá lễ hội. Chuỗi thử thách đồng đội cũng được bố trí xuyên suốt để mỗi thành viên đều có cơ hội góp sức, cổ vũ và lưu lại dấu ấn riêng.

Sau loạt thử thách giàu năng lượng, Huda Beach Bar còn là một điểm hẹn không thể bỏ qua để cả nhóm cùng thưởng thức những ly bia mát lạnh và sẻ chia niềm vui trong bầu không khí gần gũi.

Line-up bùng nổ – “đặc sản” không thể thiếu trong những cuộc vui gắn kết của Huda

Dàn nghệ sĩ được yêu thích cùng loạt bản hit sôi động luôn là dấu ấn trong những đại tiệc âm nhạc của Huda tại miền Trung, nơi hàng nghìn khán giả cùng hoà vào những giai điệu quen thuộc và xích lại gần nhau hơn. Tại Huda Beach Water Fest Nghệ An, sức nóng ấy tiếp tục được nối dài với sự góp mặt của MONO, 7Dnight, Saabirose, DJ Trang Moon, Bãi Đáp Band, MC Hoàng Rapper và MC Hype J-Kay. Trong hai ngày 31/7 và 1/8, Quảng trường Bình Minh sẽ trở thành điểm hẹn mùa hè với âm nhạc, làn nước mát cùng loạt thử thách tạo nên những “Giờ Chân Thành” đáng nhớ.

Dàn nghệ sĩ “đình đám” sẵn sàng khuấy động Huda Beach Water Fest Nghệ An.



Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

HUDA là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn