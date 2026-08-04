Đại tướng Phan Văn Giang: Rất nhiều gia đình mong con cái tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn phẩm chất

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Quốc hội

Cho ý kiến về Luật Nghĩa vụ quân sự, đại biểu Nguyễn Công Long (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) bày tỏ tán thành các nội dung sửa đổi. Tuy nhiên, điều khiến đại biểu trăn trở là hằng năm chúng ta có khoảng hơn 1 triệu thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự nhưng quy mô quân đội chỉ đáp ứng khoảng 6-7% cơ hội tham gia.

Băn khoăn về mở rộng cơ hội đóng góp nghĩa vụ quân sự

“Số lượng rất lớn người không có cơ hội tham gia nghĩa vụ quân sự thì đóng góp cho Tổ quốc thế nào khi đây là nghĩa vụ rất thiêng liêng?” - đại biểu Long nêu vấn đề.

Do đó đại biểu ủng hộ phương án với những người không có cơ hội tham gia quân đội cần có hình thức để có thể đóng góp cho Tổ quốc. Bởi đây là việc chính đáng và giúp huy động nguồn lực rất lớn.

“Trước đây có ý kiến cho rằng quy định đóng góp bằng tiền sẽ dẫn đến việc người có tiền "chạy" nghĩa vụ, không phải đi lính. Nhưng tôi cho rằng không phải vậy” - đại biểu Long nhấn mạnh khi dẫn quy định của một số nước về việc với những người hết tuổi nhập ngũ vẫn có thể đóng góp.

Vì vậy đại biểu đề nghị luật có thể nghiên cứu hình thức, biện pháp để công dân đóng góp cho Tổ quốc. Điều này vừa tạo nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong xã hội khi những công dân không có có cơ hội đi nghĩa vụ quân sự cũng an tâm hơn.

Cho ý kiến về nội dung này, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết hiện nay các đối tượng như dân quân thường trực hoặc thanh niên tình nguyện tại các đoàn kinh tế - quốc phòng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu mở rộng thêm các thành phần khác, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Ông cũng nêu thêm thực tế hiện nay tỉ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, có địa phương đạt gần 30-40%.

"Nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt", Phó thủ tướng, Bộ trưởng cho biết.

Đại biểu tán thành quy định chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Ảnh: Quốc hội

Góp ý vào dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu đoàn TP Đồng Nai Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - tán thành dự thảo luật quy định chức danh chính trị viên phải do sĩ quan quân đội đảm nhiệm, không nên giao cho bí thư cấp xã.

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cũng nhất trí với đề xuất chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm.

Quy định này, theo ông Long, là cần thiết nhằm chính quy hóa, làm rõ chức danh chỉ huy mà không ảnh hưởng đến vai trò của cấp ủy địa phương.

Thông tin thêm về nội dung này, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay trước đây Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có ba công chức, nhưng hiện biên chế sẽ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Hiện nay bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp kiêm nhiệm chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Một số ý kiến đại biểu đề xuất bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Về việc này, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết đây là nội dung sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.

"Tổ chức Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực khác với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Hiện nay chúng tôi mới đưa sĩ quan chính quy về cấp xã nên phải có quy định trong luật, vì liên quan đến Luật Sĩ quan, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và các luật khác", Đại tướng Phan Văn Giang nêu.