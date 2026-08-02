Hộp nhựa bám dầu mỡ và ám mùi khó chịu? Thử ngay mẹo này để thấy hiệu quả bất ngờ

Dùng giấy ăn thấm bớt dầu trước khi rửa

Một trong những nguyên nhân khiến bạn khó rửa sạch dầu mỡ dính trong hộp nhựa đó là rửa hộp ngay khi còn đầy dầu mỡ. Điều này sẽ khiến cho dầu lan ra khắp bề mặt, bám chặt hơn vào nhựa.

Để hạn chế được tình trạng này, trước khi rửa hộp nhựa hoặc bất kỳ đồ vật nào dính nhiều dầu mỡ bạn hãy dùng giấy ăn thấm và lau sơ qua lớp dầu mỡ trước. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ phần lớn lượng dầu mỡ và giúp việc rửa sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Kết hợp nước rửa chén và nước ấm

Nước ấm có khả năng làm tan dầu mỡ hiệu quả hơn nước lạnh nên bạn có thể kết hợp nước ấm và nước rửa chén để rửa hộp nhựa. Sau khi lau sơ qua bạn hãy cho nước ấm và nước rửa chén vào hộp rồi ngâm trong khoảng 10 phút. Tiếp đó bạn dùng miếng bọt biển rửa lại rồi tráng với nước sạch. Lúc này hộp đã sạch bong trở lại, không còn bị nhớt và có mùi dầu mỡ.

Trước khi rửa hộp nhựa bạn nên dùng giấy ăn để thấm bớt dầu. Ảnh minh họa

Sử dụng giấm và baking soda

Nếu hộp nhựa bị ám mùi và bám dầu lâu ngày thì bạn có thể kết hợp giấm trắng và baking soda để làm sạch. Đối với cách làm này bạn chỉ cần rắc một ít baking soda vào hộp rồi sau đó thêm giấm trắng. Hỗn hợp sẽ tạo nên phản ứng sủi bọt giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu. Sau đó bạn chỉ cần để khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại là sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Dùng chanh hoặc vỏ cam để làm sạch và khử mùi

Trong chanh có tính axit tự nhiên nên có khả năng phân hủy dầu mỡ và khử mùi rất tốt. Với bí quyết này bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

- Cách 1: Cắt đôi quả chanh sau đó dùng chanh chà trực tiếp lên bề mặt hộp rồi rửa lại.

- Cách 2: Thái chanh thành từng lát mỏng sau đó cho vào hộp, thêm nước ấm và ngâm trong khoảng 10 phút rồi rửa lại.

Bạn có thể dùng chanh hoặc các nguyên liệu như giấm, baking soda để làm sạch. Ảnh minh họa

Ngoài ra bạn có thể dùng vỏ cam, vỏ bưởi thay cho chanh. Việc dùng các nguyên liệu này không chỉ giúp hộp nhựa sạch sẽ mà còn có mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Ngâm hộp trong nước muối loãng

Muối là nguyên liệu luôn có sẵn trong căn bếp của các gia đình và có khả năng làm sạch hiệu quả. Để loại bỏ dầu mỡ bám trên hộp nhựa bạn hãy cho 1 - 2 thìa muối và nước ấm vào hộp rồi ngâm trong khoảng 15 phút. Sau khi ngâm xong bạn hãy rửa lại như bình thường là hộp đã sạch bong trở lại.

Một số lưu ý để hạn chế hộp nhựa bị bám dầu mỡ

Bên cạnh việc làm sạch, bạn hãy lưu ý một số thói quen dưới đây để hạn chế dầu mỡ bám dính nhiều trong hộp nhựa:

- Không nên đựng thức ăn quá nhiều dầu mỡ trong hộp nhựa trong một khoảng thời gian dài.

- Nên rửa hộp ngay sau khi sử dụng, tránh để qua đêm.

- Hạn chế dùng hộp nhựa kém chất lượng vì bề mặt dễ bám dầu và khó vệ sinh hơn.

- Với thực phẩm nhiều dầu, bạn hãy lót giấy thấm dầu trước rồi mới cho thức ăn vào hộp.

Tác giả: Phương Thảo (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn