Khai trừ Đảng chủ tịch xã vì liên quan cá độ bóng đá

Công sở xã Thiệu Toán - nơi ông Trịnh Đức Hùng từng công tác - Ảnh: CTV

Sáng 4-8, ông Đỗ Ngọc Luân - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa - cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa có quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Ông Trịnh Đức Hùng bị khai trừ khỏi Đảng vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá.

Trước mắt, mọi công việc chuyên môn được giao cho Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Toán điều hành cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có quyết định về nhân sự đối với xã này.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, từ ngày 11 đến 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Trong số các đường dây cá độ bóng đá này có sự tham gia của ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây này. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá để cấp lại tài khoản "Member" cho các con bạc.

Nguyễn Thiện Bình đã cấp tài khoản cho ông Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 100.000 đồng/USD) để tham gia cá độ các trận đấu trong mùa World Cup 2026.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn