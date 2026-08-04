Đạp xe tập thể dục lúc rạng sáng, 2 người bị tông tử vong

Ngày 4/8, Công an xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân, danh tính của 2 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trong sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 người đàn ông lớn tuổi tử vong.

Khoảng 5h, 2 người đàn ông trên 60 tuổi điều khiển 2 xe đạp tập thể dục trên đường ĐT 44B (hướng từ xã Phước Hải về xã Long Điền), đến đoạn qua ấp Mỹ An, xã Phước Hải thì bị xe ô tô lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng.

Công an đang làm rõ nguyên nhân.

Cả 2 người bị tông văng tử vong tại chỗ. Tại hiện trường 2 chiếc xe đạp bị biến dạng, đầu xe ô tô bị hư hỏng. 2 nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Nhiều người dân sống tại tuyến đường này cho hay, buổi sáng có rất nhiều người đạp xe đạp tập thể dục thường di chuyển trên làn xe ô tô.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn