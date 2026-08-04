Dùng kéo đâm thủng ruột bạn nhậu

Chiều ngày 4/8, cơ quan chức năng liên quan ở xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng dùng kéo đâm bạn nhậu trong clip gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, vừa xảy ra trên địa bàn.

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Video ghi lại việc đối tượng dùng kéo đâm nạn nhân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 31/7 tại một căn nhà ở thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị. Anh Trần Phương Nam ngồi ăn nhậu với Nguyễn Trung Hiếu và một số người bạn. Trong lúc ăn nhậu, giữa Hiếu và anh Nam nảy sinh mâu thuẫn. Nguyễn Trung Hiếu bỏ ra về, còn mọi người tiếp tục ăn nhậu.

Một lúc sau, Nguyễn Trung Hiếu quay lại chiếu nhậu và bất ngờ lấy cái kéo đang để giữa chiếu nhậu đâm vào người anh Nam.

Sau khi bị đâm, anh Trần Phương Nam được người thân và bạn bè đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để phẫu thuật. Theo người nhà, bác sĩ chẩn đoán anh Nam bị thủng ruột, tổn thương vùng bụng.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Gianh, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), trú xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân