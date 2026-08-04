Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo, cựu tổng giám đốc SJC và đồng phạm phải nộp lại 17.758 lượng vàng

Bà Lê Thúy Hằng - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Lê Thúy Hằng tiếp tục nộp thêm 1,5 tỉ đồng

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá.

Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu.

Tuy nhiên bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo đồng phạm lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng lên 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất 6.225 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Tổng cộng, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 107,4 tỉ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỉ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù về 2 tội: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bà Hằng đã nộp thêm 10 tỉ đồng khắc phục thiệt hại.

Trong phiên tòa trước đó, viện phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TP.HCM đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho tất cả bị cáo có kháng cáo trong vụ án. Trong đó, giảm án cho bà Hằng còn 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng cộng là 22 năm tù.

Tại tòa sáng 4-8, bị cáo Hằng cho biết gia đình bà tiếp tục nộp thêm 1,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát đánh giá đây là tình tiết mới, nên đề nghị tiếp tục giảm cho bà Hằng 3,5 năm đến 4,5 năm tù về tội tham ô tài sản; 3,5 năm đến 4,5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng cộng là giảm từ 7-9 năm tù.

Tiếp tục đề nghị các bị cáo nộp lại 17.758 lượng vàng SJC

Trước đó, về phần dân sự, cấp sơ thẩm buộc bà Hằng bồi thường 14 tỉ đồng cho Công ty SJC và khắc phục 73 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên buộc bà Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC (số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất) được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Sau đó các bị cáo kháng cáo không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng SJC. Họ cho rằng đó là số vàng cộng gộp từ 56 lần làm vàng, ttrong khi đó các bị cáo chỉ dùng 1 số vàng nhất định để chèn vào và quay vòng vốn sản xuất.

Ở phiên tòa phúc thẩm trước đó, đại diện Viện kiểm sát cho rằng 17.758 lượng vàng nguyên liệu để sản xuất chèn vào là trái quy định. Mặc dù không thu hồi được, số vàng được xác định là công cụ, phương tiện nên buộc các bị cáo nộp lại theo tỉ lệ % tương ứng là phù hợp với quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Tại tòa sáng 4-8, Viện kiểm sát bảo lưu quan điểm về biện pháp tư pháp. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc quyết định.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn