Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, điều tra hành vi nhận hối lộ

Ông Nguyễn Văn Dũng - Ảnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh

Ngày 4-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, quê Bắc Ninh), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 15-7. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng.

Đến ngày 30-7, tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Dũng bị xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Văn Dũng.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn