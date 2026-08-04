Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra các dự án phòng, chống ngập úng đô thị trên địa bàn các phường thuộc TP. Vinh cũ

Cùng đi có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; các nhà thầu, đơn vị liên quan.

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 560,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 7,1 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống điện, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và chỉnh trang đô thị trên trục giao thông cửa ngõ của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án

Theo báo cáo của Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, hiện giai đoạn 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng trong khi tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đang bị chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trọng tâm chậm trễ nằm ở Gói thầu số 10: Phần xây dựng, thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2. Gói thầu này có giá trị hơn 240 tỷ đồng, khởi công vào giữa tháng 10/2025 với hợp đồng 18 tháng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này khối lượng thực hiện mới đạt 26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10,81% so với giá trị hợp đồng.

Nhà thầu mới tập trung triển khai các hạng mục như vỉa hè, bó vỉa, thoát nước, hào kỹ thuật và di dời cây xanh, trong khi các hạng mục thuộc đường găng như đường dây trung thế 35kV, 22kV, trạm biến áp, lưới điện hạ thế và cải tạo hệ thống điện chiếu sáng vẫn chưa được triển khai.

Đơn vị thi công mới chỉ triển khai các hạng mục như vỉa hè, bó vỉa, thoát nước, hào kỹ thuật và di dời cây xanh một đoạn ngắn

Do nhân công ít nên việc triển khai dự án chậm tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra hố gom các hệ thống thoát nước

Theo chủ đầu tư, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đáng chú ý, tại đoạn Km0+790 - Km0+900, một số hộ dân chưa đồng thuận thi công do còn kiến nghị về phạm vi chỉ giới vỉa hè đã được bồi thường trước đây. Trên một số đoạn tuyến vẫn còn cây xanh, biển quảng cáo, mái che và các công trình của người dân chưa được tháo dỡ, khiến việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ.

Trên tuyến còn nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như cáp điện, cáp viễn thông và đường ống cấp nước, buộc phải phối hợp với nhiều đơn vị để khảo sát, di dời và đấu nối, làm kéo dài thời gian thi công. Ngoài ra, biến động giá vật liệu xây dựng, thiết bị cùng thời gian cung ứng các thiết bị chuyên ngành điện như cáp điện, tủ RMU, máy biến áp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án…

Nhấn mạnh tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh là tuyến đường lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiềnyêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ trong việc chỉnh trang và phải hoàn thành dự án trong năm 2026.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án chấn chỉnh đơn vị thi công đối với các nội dung: tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình. Nhà thầu tự chấn chỉnh trong quá trình thi công đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ; khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các tổ đội chuyên ngành, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi trên toàn tuyến. Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng hạng mục, từng tuần, từng tháng, cam kết tiến độ cụ thể và gửi Ban Quản lý dự án để theo dõi, đánh giá.

Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, tổ chức giao ban tiến độ hằng tuần và xử lý theo quy định hợp đồng nếu nhà thầu không đạt sản lượng cam kết.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án về thoát nước và tiêu úng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Theo đó, Sở Xây dựng đang triển khai 7 dự án về thoát nước và tiêu úng trên địa bàn TP Vinh (cũ) với tổng mức đầu tư hơn 73,2 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án do UBND tỉnh giao trực tiếp, với tổng vốn khoảng 69,24 tỷ đồng gồm: Dự án nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Phía Nam (Cầu Đen) và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy); Dự án nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học… Dự án sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m… Dự án mua máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm tiêu úng phường Trường Vinh, Thành Vinh; Dự án sửa chữa hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu đen; Cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm Bến Thủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhHoàng Phú Hiền nghe báo cáo tiến độ Dự án sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, đường Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m… Hiệndự án đang triển khai các mũi thi công

Dự án nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học... đã tiến hành nạo vét được 08/57 tuyến

Hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy) đang được nạo vét

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra việc nạo vét Hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra trạm bơm tiêu úng Đông Nam (Bến Thủy)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu việc thi công cống Cầu Đen hoàn thành trong tháng 9/2026

Ngoài ra, UBND tỉnh giao bổ sung 2 dự án với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng gồm: Dự án Sửa chữa, thay thế các hạng mục trạm bơm tiêu úng Tây Nam, Phía Nam, Đông Nam trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh; Dự án sửa chữa, thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi trên hiện trường, tuy nhiên so với yêu cầu tiến độ theo kế hoạch vẫn còn chậm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, tăng cường nhân lực cho các mũi thi công nạo vét. Đối với thi công hạng mục cống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý bên cạnh bảo đảm tiến độ cần tập trung giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn. Đối với các trạm bơm, quá trình nâng cấp phải tháo ra và lắp lại ngay nhằm phòng ngừa tình huống mưa lụt bất ngờ. Bên cạnh đó đẩy nhanh công tác mua máy phát dự phòng phục vụ trong trường hợp mất điện lưới.

Để đảm bảo chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các dự án trong tháng 8/2026; đối với các công trình đặc thù hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tác giả: PT