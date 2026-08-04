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Thế giới

Toàn cảnh vụ án sát hại 2 chị em người Nga và 3 người chung gia đình khác tại Thái Lan

Liên quan vụ sát hại hai chị em người Nga tại tỉnh Chon Buri của Thái Lan, tính đến ngày 4-8, giới chức đã phát hiện thêm ba nạn nhân người Thái. Bốn nghi phạm đã bị bắt. Cuộc điều tra vẫn đang mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án.

Đồ họa: THANH HIỆP

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: tuoitre.vn

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