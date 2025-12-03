5 nhóm người này phải cẩn trọng khi ăn thịt bò kẻo “rước họa vào thân”

Người bị bệnh gout và xương khớp

Kẻ thù lớn nhất của người bệnh gout chính là purin, và đáng buồn thay, thịt bò lại là nguồn chứa Purin cực kỳ dồi dào. Khi dung nạp quá nhiều thịt bò, cơ thể sẽ chuyển hóa purin thành axit uric; nếu lượng axit này tăng cao quá mức và không đào thải kịp, chúng sẽ kết tinh thành các tinh thể muối urat sắc nhọn lắng đọng tại khớp xương. Điều này dẫn đến những cơn đau nhức dữ dội, sưng tấy khớp ngón chân, đầu gối, khiến người bệnh gout "khóc dở mếu dở" chỉ sau một bữa ăn ngon miệng.

Người mắc bệnh thận

Thận đóng vai trò như bộ lọc chất thải của cơ thể, và việc tiêu thụ thực phẩm quá giàu protein như thịt bò sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên cơ quan này. Quá trình chuyển hóa protein từ thịt bò sinh ra nhiều chất thải nitơ, buộc thận phải làm việc hết công suất để lọc thải. Đối với người đã bị suy thận hoặc chức năng thận kém, gánh nặng này sẽ khiến bệnh tình tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ sỏi thận canxi oxalate và các biến chứng nguy hiểm khác do thận không thể đào thải hết độc tố.

(Ảnh minh họa: All Recipes)

Người có mỡ máu cao và bệnh tim mạch

Mặc dù thịt bò cung cấp năng lượng tốt, nhưng nó cũng chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa (mỡ xấu) khá cao so với các loại thịt trắng. Việc ăn thịt bò thường xuyên sẽ khiến nồng độ cholesterol trong máu tăng vọt, hình thành các mảng xơ vữa bám vào thành mạch máu. Tình trạng này kéo dài sẽ làm hẹp động mạch, cản trở lưu thông máu, từ đó làm tăng huyết áp và nguy cơ dẫn đến các biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Người bị u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung

Đối với chị em phụ nữ mắc các bệnh lý liên quan đến tử cung, thịt bò và các loại thịt đỏ nói chung thường nằm trong "danh sách đen". Trong thịt bò có chứa những kích thích tố (hormone) có thể tác động lên nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ, làm gia tăng tình trạng viêm và kích thích khối u xơ phát triển kích thước nhanh hơn. Hạn chế thịt bò và thay thế bằng các loại đạm thực vật hoặc cá sẽ giúp chị em kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm thiểu các triệu chứng đau bụng khó chịu.

Người có hệ tiêu hóa kém, táo bón

Thịt bò có kết cấu thớ thịt dai và chứa hàm lượng protein "khổng lồ", khiến nó trở thành một trong những loại thực phẩm khó tiêu hóa nhất. Dạ dày phải tiết nhiều axit và mất nhiều thời gian hơn (có thể lên đến 3-4 tiếng) để xử lý hoàn toàn một bữa ăn có thịt bò. Đối với người già, trẻ nhỏ hoặc những người đang bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón, việc ăn thịt bò sẽ làm gia tăng gánh nặng cho dạ dày và đại tràng, khiến tình trạng ậm ạch, khó chịu trở nên trầm trọng hơn.

Nếu bạn thuộc một trong các nhóm trên nhưng vẫn "thèm" thịt bò, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng cho phép (thường là rất ít, dưới 50g/tuần) và nên chọn phần thịt nạc, chế biến dạng hầm mềm để dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, giải pháp tốt nhất vẫn là thay thế bằng các nguồn đạm lành mạnh hơn như cá, ức gà, hoặc đạm thực vật từ nấm và đậu.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn