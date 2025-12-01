Phát hiện nhiều thực phẩm “vạn người mê” ăn vào siêu hại thận

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh thận Mỹ đã phân tích mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến vốn được nhiều người ưa thích và tiêu thụ thường xuyên và nguy cơ mắc bệnh thận. Theo nhóm nghiên cứu, những thực phẩm siêu chế biến điển hình gồm đồ ăn vặt, bánh, kẹo đóng gói sẵn, bánh mì công nghiệp, bánh ngọt, bơ thực vật, ngũ cốc ăn liền, mì gói, thịt nguội, đồ uống chứa đường, phô mai chế biến sẵn,...

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu từ hơn 14.000 người trưởng thành trong khoảng 24 năm. Khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả đều không mắc bệnh thận. Người tham gia nghiên cứu được yêu cầu báo cáo về chế độ ăn uống hàng ngày.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi, gần 5.000 người trong số người tham gia đã phát triển bệnh thận mạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn 24% so với nhóm ít tiêu thụ thực phẩm này.

“Mỗi khẩu phần thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận thêm 5%. Trong số các loại thực phẩm siêu chế biến, đồ uống có đường và thịt chế biến sẵn được xác định là hai món có liên quan mật thiết nhất đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận”, Tiến sĩ Casey M. Rebholz, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết.

Tiến sĩ Kerry Willis, Giám đốc Khoa học của American Journal of Kidney Diseases, cho biết, chế độ ăn uống hợp lý có thể ngăn ngừa bệnh thận, nhưng một số loại thực phẩm, đặc biệt là với số lượng lớn, thực sự có thể gây ra bệnh thận.

"Nghiên cứu này cho thấy có mối tương quan trực tiếp giữa lượng thực phẩm siêu chế biến tiêu thụ và nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Điều này đáng được tất cả mọi người quan tâm - bác sĩ, bệnh nhân, phụ huynh và cán bộ y tế công cộng", Tiến sĩ Kerry Willis nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, một số thực phẩm siêu chế biến như thịt nguội, thịt xông khói, bánh quy,... có chứa hàm lượng muối cao. Tiêu thụ quá nhiều muối có nghĩa là bạn đang nạp quá nhiều natri vào cơ thể. Lượng natri dư thừa khiến thận giữ nước, làm tăng huyết áp và đẩy nhanh quá trình tổn thương thận.

Bên cạnh đó, một số thực phẩm siêu chế biến còn chứa nhiều đường bổ sung, tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc thừa cân, béo phì, huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi máu. Tình trạng này kéo dài có thể khiến thận bị quá tải, dẫn đến tổn thương thận, thậm chí suy thận.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn