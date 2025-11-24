7 thực phẩm ăn vào buổi sáng cực bổ dưỡng lại có sẵn ở Việt Nam

Yến mạch nguyên chất

Yến mạch nguyên chất là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng dưỡng thận vì rất giàu chất xơ hòa tan (beta-glucan), giúp ổn định đường huyết và giảm cholesterol – hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận. Để tối ưu hóa lợi ích bổ thận, bạn nên nấu yến mạch với sữa hạt không đường (như sữa hạnh nhân) và tránh thêm quá nhiều đường hoặc sữa động vật nhằm giữ hàm lượng kali và phốt pho ở mức an toàn.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám nên được ưu tiên thay vì bánh mì trắng tinh chế, bởi nó cung cấp carbohydrate phức hợp và chất xơ không hòa tan cao hơn. Chất xơ này có vai trò quan trọng trong việc tăng cường đào thải độc tố qua ruột, từ đó giảm đáng kể gánh nặng lọc độc cho thận. Bạn nên kết hợp bánh mì nguyên cám với lòng trắng trứng luộc hoặc bơ mỏng để bổ sung chất béo và protein lành mạnh.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Trứng luộc

Trứng Luộc cung cấp protein có giá trị sinh học cao, dễ hấp thụ và ít tạo ra chất thải độc hại hơn so với protein từ thịt đỏ, giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất mà không gây áp lực lớn lên chức năng lọc của thận. Để bảo vệ thận tối đa, bạn nên chỉ dùng lòng trắng trứng luộc hoặc hấp, nhằm kiểm soát lượng cholesterol và phốt pho nạp vào cơ thể.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu nành là nguồn protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Protein thực vật đã được chứng minh là ít gây gánh nặng cho thận hơn protein động vật, đồng thời chúng còn giúp kiểm soát đường huyết, gián tiếp bảo vệ thận. Bạn có thể uống sữa đậu nành không đường hoặc thêm các loại đậu đã nấu chín vào món cháo hoặc súp ăn sáng để bổ sung dưỡng chất.

Táo, việt quất và các quả mọng

Táo, việt quất và các quả mọng là những loại trái cây an toàn tuyệt đối cho thận vì chúng có hàm lượng natri, kali và phốt pho thấp. Đặc biệt, chúng giàu chất chống oxy hóa (như anthocyanin trong quả mọng) giúp chống viêm và bảo vệ mô thận khỏi tổn thương do stress oxy hóa, duy trì chức năng lọc máu khỏe mạnh. Bạn nên ăn chúng tươi hoặc xay sinh tố kèm yến mạch.

Khoai lang

Khoai lang là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng vì giàu vitamin A và beta-carotene, có khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ bảo vệ cơ quan thận khỏi các phản ứng oxy hóa có hại. Ăn khoai lang luộc hoặc hấp cung cấp năng lượng ổn định và chất xơ, giúp bạn no lâu và tốt cho tiêu hóa.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là lựa chọn ăn sáng tốt cho thận vì cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho thận. Đặc biệt, nó giàu probiotics (lợi khuẩn), giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và gián tiếp giảm độc tố urê cần được thận lọc. Ngoài ra, sữa chua Hy Lạp có hàm lượng natri thấp hơn nhiều thực phẩm ăn sáng chế biến sẵn và cung cấp canxi, hỗ trợ sức khỏe xương, yếu tố liên quan đến chức năng thận. Tuy nhiên, người có bệnh thận mạn tính nặng cần tham khảo ý kiến chuyên gia để kiểm soát lượng phốt pho và kali.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV