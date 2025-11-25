Tổng Bí thư: Nếu không an toàn thực phẩm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh văn hóa, y tế, giáo dục là những trụ cột quan trọng cho phát triển - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 25-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số; chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và phát triển giai đoạn 2025-2035.

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng các chương trình về y tế, giáo dục, văn hóa là những trụ cột rất quan trọng, là động lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn nhân lực. Mục tiêu là chăm lo cho con người, có nguồn nhân lực tốt, sức khỏe và bản lĩnh, tư duy kiến thức, tri thức để 20 năm tới xây dựng và phát triển con người Việt Nam.

Xây dựng con người có tri thức, có sức khỏe, có văn hóa

"Có tri thức và có sức khỏe, có văn hóa là yếu tố cốt lõi, quan trọng cho phát triển đất nước. Mục tiêu của Đảng không có gì khác là người dân được thụ hưởng, tăng trưởng thế nào đi nữa thì người dân phải hưởng. Tăng trưởng mà hết tháng hết tiền, ốm đau rồi cuộc sống không vui thì không phải mục tiêu, mà cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng" - Tổng Bí thư nói.

Do đó, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này không chỉ của ngành y tế hay giáo dục, mà phải thoát ra khuôn khổ của các ngành, lĩnh vực này. Đây là mục tiêu của toàn xã hội nên cả nước phải vào cuộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng vừa qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trùng lắp, kết quả không mong muốn, như chương trình dân tộc miền núi. Vì vậy cần hợp nhất lại thành một chương trình để triển khai cụ thể, tránh việc cái gì cũng có, đưa vào mục tiêu quốc gia nhưng cuối cùng không biết hoàn thành thế nào.

"Có quá nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình nào cũng hoành tráng, nhưng kết quả lại chung. Cuối cùng thành ra cái nào cũng quan trọng, nguồn lực bị phân tán mà mục tiêu gì cũng không rõ" - Tổng Bí thư nói và cho rằng với tầm quan trọng như trên thì việc thực hiện hai riêng chương trình mục tiêu quốc gia cho y tế, giáo dục để đảm bảo các nhiệm vụ.

Về y tế, mục tiêu đến năm 2030 là nâng cao sức khỏe toàn dân, ưu tiên chăm sóc ban đầu và phòng ngừa. Thay vì hiện nay chỉ tập trung chữa bệnh, mổ xẻ và cấp cứu, 5 năm tới cần tập trung dứt điểm công tác phòng bệnh, nâng cao dự phòng.

Ví dụ với các bệnh truyền nhiễm, bệnh lao thế giới bỏ đi lâu rồi, nhưng ta phòng chống lao dở dang, không dứt điểm được và bệnh bùng phát thì cần làm gì; hay bệnh viêm gan, lây nhiễm thế nào để không phải lo tiêm phòng, vắc xin; làm sao để xóa được bệnh truyền nhiễm, sốt rét khi cả thế giới đi rất xa rồi mà ta vẫn ám ảnh...

Tổng Bí thư nói thêm, từ phòng bệnh cũng đặt ra yêu cầu cần tập trung vào những bệnh không lây nhiễm. Vì vậy môi trường không khí, nước uống, vệ sinh ăn uống sẽ thế nào? Đây không chỉ là câu chuyện ngành y tế, vì cứ để môi trường, ăn uống và tội phạm như thế, thì sẽ nảy sinh bệnh tật.

"Ô nhiễm thế này làm sao hết ung thư phổi, nước thực sự vệ sinh chưa? Nước phải uống từ vòi, nhưng ở ta nước nấu chín rồi, nước ở chai mà vẫn ngộ độc. Nếu không ăn uống vệ sinh, an toàn thực phẩm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ được, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không giải quyết được việc này" - Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Đối với việc đầu tư cho ngành y tế, ông cũng nhấn mạnh việc cần đầu tư cơ sở hạ tầng, bệnh viện trang thiết bị. Thầy thuốc phải chuẩn về trình độ, nhân cách đạo đức. Mặc dù có chuyện điều tiếng chỗ này chỗ khác làm mất tín nhiệm, dù rất ít nhưng phải xử lý để không ảnh hưởng tới đội ngũ thầy thuốc.

Đổi mới căn bản từ xây dựng trường lớp, dạy học

Về giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh không nên hạn chế biên chế chỉ để đảm bảo đủ học sinh đến lớp; mỗi trường phải có đủ giáo viên. Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng quản lý lỏng lẻo, với một số điểm trường có 5-6 học sinh nhưng tới 10 giáo viên, khiến địa phương đề xuất giảm biên chế hoặc phải thuê xe đưa đón học sinh.

Vì vậy, cần đưa các cháu vào trường nội trú, đảm bảo bình đẳng như nhau. Để thực hiện, phải kiên cố hóa trường học, hiện đã đạt 80-90%, song còn những xã biên giới còn khó khăn, cần phải thực hiện ngay, sắp xếp nguồn lực để làm. Mục tiêu là cần có chuẩn trường học, làm đúng chuẩn, đảm bảo kiên cố hóa.

Tổng Bí thư đặt vấn đề: khi kiên cố hóa trường học, liệu chỉ xây lớp học hay cần thêm các hạng mục như bể bơi? Trẻ em miền núi liệu có cơ hội học bơi khi nhiều trường thành phố đã có? Ngoài ra, các thầy cô chăm sóc học sinh trong điều kiện thiếu nhà ở cũng cần được bố trí chỗ ở phù hợp.

Hay vấn đề đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, vậy bao nhiêu giáo viên có tiếng Anh? Không chỉ học tiếng Anh, mà còn học toán, văn, học sử bằng tiếng Anh, không chỉ có giáo viên tiếng Anh là đủ, mà phải tính thêm dạy các môn khác bằng tiếng Anh... để tham gia thi quốc tế, nâng cao hơn trình độ.

Tổng quát lại, Tổng Bí thư cho rằng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là chăm lo cho giáo dục, y tế ngay từ đầu, từ phổ thông, mẫu giáo, đại học, sau đại học, mà còn chăm lo, chăm sóc cho những người yếu thế.

Muốn phát triển đất nước, năng suất lao động cao, phải đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ, đảm bảo một chu trình từ phổ thông cho đến đại học, sau đại học, để đào tạo nhân lực con người là cái gốc.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ