Vô tình chạm biển quảng cáo, bé gái bị điện giật tử vong dù rất nhiều bạn bè xung quanh

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 4/8 nhưng mới đây mới được cư dân mạng chia sẻ lại.

Theo đó vào tối cùng ngày, một nhóm gồm 3-4 bé gái có đi chơi ngang qua một tiệm hớt tóc, lúc này bé gái áo hồng và áo đen vì thấy ánh đèn sặc sỡ nên cùng đến sờ vào chiếc biển quảng cáo dựng ven đường.

Bất ngờ bé gái áo hồng hét lên một tiếng rồi nằm co giật dưới nền đường trong khi bé gái áo đen cùng các em khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nguy hiểm hơn, bé gái nhỏ nhất trong nhóm mặc áo vàng định đến để lay đứa trẻ đang bị điện giật nằm dưới đất nhưng được bé gái áo đỏ có vẻ là lớn nhất trong nhóm hét lên: "Đừng có động vào."

Đến lúc này rất nhiều những đứa trẻ khác càng lúc càng tụ tập nhiều đến khu vực có nạn nhân nhưng tuyệt nhiên trong hơn 1 phút đồng hồ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người lớn nào xuất hiện.

Và điều không mong muốn tiếp tục xảy đến khi bé gái áo hồng ban đầu định lay bé gái dưới đất tiếp tục trở thành nạn nhân thứ hai của vụ việc. Nhưng may mắn chỉ vài giây sau, có hai người đàn ông đi ngang qua phát hiện ra sự việc vội vàng đạp đổ biển quảng cáo và ngắt điện để cứu hai em ra khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo như đoạn clip, bé gái áo hồng, nạn nhân thứ hai sau một lúc cũng đã tỉnh táo trở lại, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của bé gái thứ hai theo như người đăng tải đoạn clip thì em đã không thể qua khỏi.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu về nhiều lượt bình luận, đa số đều cho rằng trong lúc trẻ con chơi đùa, người lớn nên cần chú ý quan sát và nhắc nhở các em tránh xa nơi nguy hiểm, đồng thời nhiều ý kiến cũng bày tỏ việc lắp đặt biển quảng cáo cần chú ý hơn đến khâu an toàn, đặc biệt trong những ngày mưa bão.

