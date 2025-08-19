Nhà phố 'bọc' đá ong từ trong ra ngoài tại Phú Thọ

Mảnh đất có diện tích 400 m2 nằm tại tỉnh Phú Thọ có hình dáng hơi xéo tạo thành một hình thang không cân. Thông thường, đây sẽ là bài toán khó cho các kiến trúc sư khi gia chủ mong muốn một không gian cô đọng về hình khối, đồng thời nhiều không gian cho cây xanh và ánh sáng...Ảnh: Archdaily