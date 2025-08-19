Nhà phố 'bọc' đá ong từ trong ra ngoài tại Phú Thọ

Mảnh đất có diện tích 400 m2 nằm tại tỉnh Phú Thọ có hình dáng hơi xéo tạo thành một hình thang không cân. Thông thường, đây sẽ là bài toán khó cho các kiến trúc sư khi gia chủ mong muốn một không gian cô đọng về hình khối, đồng thời nhiều không gian cho cây xanh và ánh sáng...Ảnh: Archdaily
Ngôi nhà có 3 mặt thoáng, mặt trước và sau nhà là hướng nhận nắng trực tiếp, mặt thoáng thứ 3 chạy dài từ phía trước về phía sau là hướng gió chính. Ảnh: Archdaily
Theo đó, kiến trúc sư sử dụng giải pháp thêm bớt khối kết hợp những khoảng đặc rỗng đan xen một cách phù hợp, tạo hình dáng cao - rộng ở phía sau và thấp dần về phía trước. Ảnh: Archdaily
Đặc biệt, ngôi nhà sử dụng đá ong xám - một trong những vật liệu đá tự nhiên có sẵn tại địa phương. Ảnh: Archdaily
Kiến trúc sư khéo léo ốp đá ong lớn vào bức tường chính, đóng vai trò như một vách ngăn giữa ngôi nhà và công trình bên cạnh. Ảnh: Archdaily
Hàng rào đá ong tạo sự đối lập với mảng tường sơn trắng làm giảm cảm giác nặng nề mang lại tổng thể chung nét kiến trúc hiện đại. Ảnh: Archdaily
Gam màu xám của đá ong kết hợp với các mảng xanh tự nhiên của cây cối, mặt nước tạo nên bức tranh hài hòa và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Archdaily
Phòng khách tràn ngập ánh nắng nhờ hệ cửa kính lớn. Ảnh: Archdaily
Bàn ăn lớn có view nhìn ra không gian xanh bên ngoài. Ảnh: Archdaily
Hồ cá Koi vừa tạo cảnh quan đẹp mắt, vừa giúp điều tiết khí hậu. Ảnh: Archdaily
Ngôi nhà tạo nên một bức tranh hài hòa và gần gũi với thiên nhiên, trong một bức tranh kiến trúc tổng thể. Ảnh: Archdaily
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn