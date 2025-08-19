Con học 2 buổi/ngày, cha mẹ ‘mừng không để đâu cho hết’

Phụ huynh ủng hộ phương án dạy học 2 buổi/ngày. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

“Nếu buổi 2 miễn phí, chỉ học kỹ năng sống, ngoại ngữ, thể thao… thì quá tốt”.

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thảo (phụ huynh tại Hà Nội) trước hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày do Bộ GD&ĐT công bố. Với chị, đây là một sự thay đổi đáng mừng, khi trẻ được học các kỹ năng cần thiết ngay tại trường, giảm áp lực và phát triển toàn diện.

Phụ huynh đồng tình

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2. Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lý học sinh ở từng cấp học.

Có con đang học lớp 7, chị Thảo kể trước đây, trường đã triển khai dạy học buổi thứ 2. Song, buổi học này là học thêm các môn văn hóa có thu tiền. Chị đánh giá chất lượng học không hiệu quả, bởi lớp học không phân theo trình độ. Tương tự học chính khóa, giáo viên cũng không thể kèm cặp được từng bạn một.

“Việc học không hiệu quả khiến tôi cảm thấy mất thời gian. Tinh thần con cũng uể oải, căng thẳng với việc học", người mẹ cho biết sau một kỳ, chị quyết định cho con nghỉ ở nhà tự học và tham gia các hoạt động thể thao, năng khiếu.

Hiện tại, khi có hướng dẫn học 2 buổi/ngày, chị như mở cờ trong bụng vì con được học ngoại ngữ, kỹ năng sống, hướng nghiệp ngay tại trường. Lý tưởng nhất là nếu nhà trường tổ chức bán trú, vợ chồng chị không phải lo đón con buổi trưa và canh camera giám sát con mỗi buổi chiều.

“Con vừa được học cùng các bạn, vừa có giáo viên quản lý, vợ chồng tôi yên tâm đi làm”, chị Thảo chia sẻ.

Tương tự, có 2 con đang học tiểu học và THCS tại Hà Nội, chị T.B. hoàn toàn ủng hộ hướng dẫn học 2 buổi/ngày do Bộ GD&ĐT ban hành. Người mẹ nói rằng với những gia đình có cha mẹ làm việc văn phòng toàn thời gian, con được học cả ngày là phương án tối ưu nhất.

Ông bà nội ngoại đều ở quê, nếu con chỉ học nửa buổi, gia đình chị B. sẽ phải nhờ ông bà đến Hà Nội chăm cháu. Bản thân chị không muốn điều đó xảy ra vì ông bà tuổi đã cao, chăm 2 cháu cùng lúc sẽ vất vả.

Nói thêm về việc cho trẻ học 2 buổi/ngày, chị B. cho biết từ khi con lên lớp 1, chị vẫn thường đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Năm nay, chị tiếp tục làm đơn cho con bán trú, vừa thuận tiện cho việc học cả ngày, cha mẹ cũng đỡ vất vả đưa đi đón về.

Về phần con gái lớn năm nay lên lớp 6, chị B. cho biết con chị chưa đến ngày tựu trường chính thức nên chưa có thông báo. Người mẹ hy vọng trường sẽ cho trẻ học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Nếu hướng dẫn này áp dụng chính thức, chị cũng sẽ đăng ký bán trú (nếu có) cho con gái để con ở lại trường, cha mẹ cũng sẽ an tâm hơn.

Khoảng 93% trường ở TP.HCM đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày, một số trường mới điều chỉnh giờ vào học để trẻ có thời gian ăn sáng.

Nhưng vẫn còn băn khoăn

Cũng thảo luận về hướng dẫn cho trẻ học 2 buổi/ngày, một hiệu trưởng trường THPT tại TP.HCM cho rằng quy định dạy học hai buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT có thể giúp giảm áp lực thời khóa biểu cho học sinh. Nếu trước đây, các em có thể phải học 8-9 tiết/ngày, hướng dẫn mới rút gọn chỉ còn khoảng 7 tiết, tạo điều kiện để học sinh có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng học tập.

Tại trường của thầy giáo này, từ năm học 2025-2026, học sinh vẫn tiếp tục duy trì học 2 buổi/ngày, nhưng có một điểm mới là rút gọn tiết học, thời gian vào lớp cũng muộn hơn 15-30 phút so với trước đây, cùng với đó là giờ ra chơi kéo dài 30 phút. Với thiết kế buổi học như vậy, trẻ có thêm thời gian ăn sáng, nghỉ giải lao để học tập tốt hơn.

Tuy nhiên, thầy giáo này vẫn còn những tâm tư về hướng dẫn mới. Cụ thể, theo hướng dẫn, buổi học thứ hai chủ yếu dành cho hoạt động bổ trợ, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học, thể thao, nghệ thuật… Các trường sẽ không được bố trí dạy thêm các môn văn hóa trong chương trình phổ thông mới.

Ông cho rằng thực tế, chương trình 2018 quy định học sinh chỉ có 28 tiết/tuần, không được phép dạy tăng tiết. Điều này khiến phụ huynh và học sinh lo lắng, nhất là trước áp lực ngày càng cao của các kỳ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp.

“Độ khó của các kỳ thi trong những năm gần đây khiến nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn liệu thời lượng học chính khóa có đủ để ôn tập và xét tuyển vào đại học hay không”, thầy giáo này nói.

Lấy ví dụ ở môn Vật lý - môn học do thầy này phụ trách, ông hiện chỉ có 2 tiết/tuần. Với thời lượng này, giáo viên chỉ có thể đảm bảo truyền tải kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, rất khó có thêm thời gian mở rộng, nâng cao hay luyện đề. Do đó, muốn đạt điểm cao, học sinh gần như buộc phải tìm đến các lớp học thêm, trung tâm ôn tập ngoài nhà trường.

“Hướng dẫn mới giúp giảm tải áp lực học tập ngay tại trường, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nhu cầu học thêm đối với những học sinh và phụ huynh đặt mục tiêu cao trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học”, thầy giáo nói.

Tương tự, dù đồng thuận, chị Nguyễn Thảo vẫn còn một số băn khoăn. Theo chị, hiện tại, dù sắp vào năm học mới, trường con chị theo học vẫn chưa công bố chương trình học buổi hai.

Chị không rõ con sẽ được học những nội dung, kiến thức, kỹ năng gì và có được lựa chọn môn học hay không; giáo viên giảng dạy sẽ được bố trí, sắp xếp như thế nào để đủ chuyên môn giảng dạy.

Người mẹ lo ngại hướng dẫn của Bộ GD&ĐT một đường, nhưng các trường lại thực hiện một nẻo, dễ biến tướng buổi 2 thành buổi học thêm văn hóa như trước đây.

Về vấn đề tài chính, nhà trường không được thu phí dạy 2 buổi mỗi ngày, Bộ GD&ĐT nêu rõ các tỉnh, thành bố trí ngân sách; quan tâm, đầu tư nhà đa năng, thư viện, sân chơi; tận dụng cơ sở vật chất dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; khuyến khích, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức xã hội hóa.

Dù không thu phí, chị Thảo đặt câu hỏi với những tiết học xã hội hóa hay học liệu, các trường sẽ triển khai ra sao; liệu có biến tướng thành lạm thu, khiến phụ huynh tốn kém “kiểu khác”.

Tác giả: Thái An - Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn