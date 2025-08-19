Bộ Ngoại giao Mỹ hủy hơn 6.000 visa sinh viên

Bảng hiệu tòa nhà Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, D.C. - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, ngày 18-8, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ đã thu hồi hơn 6.000 visa sinh viên trong năm nay, chủ yếu do người sở hữu ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật.

Theo bộ, khoảng 4.000 trong số này bị thu hồi do vi phạm pháp luật, phần lớn liên quan đến hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp và “hỗ trợ khủng bố”.

Khoảng 200 - 300 trường hợp khác bị hủy vì cáo buộc liên quan khủng bố, theo điều khoản của Đạo luật Nhập cư và quốc tịch Mỹ, quy định người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh do “các hoạt động khủng bố”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn với các trường đại học và sinh viên nước ngoài, đặc biệt là những người tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Gaza. Chính quyền Mỹ cho rằng một số sinh viên có tư tưởng bài Do Thái và ủng hộ khủng bố.

Từ tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán, lãnh sự quán siết chặt việc xét duyệt visa du học, trong đó có cả việc đánh giá thái độ ứng viên đối với “công dân, văn hóa, chính phủ, thể chế và nguyên tắc lập quốc Mỹ”.

Người nộp đơn phải khai báo tài khoản mạng xã hội để phục vụ rà soát. Một bức điện ngoại giao nhấn mạnh: “Hạn chế quyền truy cập hoặc che giấu thông tin trực tuyến có thể bị xem là hành vi né tránh hoặc che giấu hoạt động nào đó”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách này là cần thiết, nêu rõ: “Không có quyền hiến định nào với visa du học. Visa là thứ chúng tôi quyết định cấp cho bạn”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2024, Mỹ đã cấp khoảng 400.000 visa sinh viên (visa F1). Tuy nhiên với quy định khắt khe và việc tạm dừng lịch hẹn mới, số visa du học năm nay dự kiến giảm mạnh.

Hiệp hội Giáo dục quốc tế NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế mới có thể giảm 30-40%, kéo theo mức giảm 15% tổng số nhập học mùa thu.

NAFSA cảnh báo tình trạng này có thể khiến kinh tế địa phương mất 7 tỉ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm. Nếu không có cải thiện trong cấp visa, Mỹ có thể đón ít hơn tới 150.000 sinh viên vào mùa thu.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn