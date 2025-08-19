Du lịch golf Việt Nam hướng tới doanh thu 1 tỷ USD

Một góc sân golf tại Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Du lịch golf đang nổi lên như một điểm sáng của ngành du lịch Việt Nam, đóng góp ngày càng lớn vào tổng doanh thu toàn ngành.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2022, doanh thu từ du lịch golf đạt 600 triệu USD và dự kiến sẽ chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2025 - tương đương khoảng 8-10% tổng doanh thu du lịch quốc gia.

Với hơn 80 sân golf đạt chuẩn quốc tế, loại hình này được xác định là sản phẩm mũi nhọn nhằm thu hút dòng khách cao cấp, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á

Việt Nam được mệnh danh là “thiên đường golf” của châu Á nhờ sở hữu địa hình đa dạng, bờ biển dài với những bãi biển tuyệt đẹp nổi tiếng thế giới, cùng những dãy đồi núi hùng vĩ. Khí hậu nhiệt đới ôn hòa, ánh nắng chan hòa suốt gần như cả năm tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các sân golf độc đáo, từ những sân hướng biển lãng mạn đến các sân xây dựng dựa trên đồi núi thơ mộng, thu hút mọi golf thủ trong và ngoài nước.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 80 sân golf 18 hố đạt chuẩn quốc tế trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi sân golf mang đến một trải nghiệm riêng biệt và sức hút khó cưỡng.

Những sân nổi tiếng như: The Bluffs Grand Ho Tram Strip - từng lọt vào top 100 sân golf tốt nhất thế giới, Laguna Lăng Cô, Hoiana Shores Golf Club hay Ba Na Hills Golf Club đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu golf thủ quốc tế mỗi năm. Qua đó, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế mà còn nâng tầm đẳng cấp golf trên bản đồ thế giới.

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, du lịch golf là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với mức chi tiêu của du khách cao gấp 6 lần so với khách du lịch thông thường. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, du lịch golf còn giúp nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam, hướng đến thị trường cao cấp và bền vững.

Danh tiếng của golf Việt Nam đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá.

Trong 8 năm liên tiếp (2017–2024), Việt Nam được Tổ chức Golf Thế giới (WGA) vinh danh là “Điểm đến golf hàng đầu châu Á,” đồng thời hai lần được trao danh hiệu “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” vào năm 2019 và 2021. Thủ đô Hà Nội cũng ghi tên mình trên bản đồ golf toàn cầu khi liên tiếp được xướng tên là “Thành phố điểm đến golf tốt nhất thế giới” trong hai năm 2023 và 2024.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định việc đạt được những giải thưởng uy tín cho thấy tiềm năng to lớn và lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch golf Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có khả năng tổ chức các giải đấu golf mang tầm quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu của dòng khách cao cấp, kể cả những thị trường khó tính.

Du lịch golf không chỉ là loại hình thể thao cao cấp mà còn là hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch đẳng cấp - từ hạ tầng sân bãi, khách sạn, lưu trú đến ẩm thực và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao. Đây là một trong những định hướng phát triển sản phẩm chiến lược của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới, hướng đến thị trường khách quốc tế từ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Trung Đông...

Góp phần vào chiến lược quảng bá du lịch golf Việt Nam, tháng 7/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ nhiệm huyền thoại golf thế giới Gregory John Norman (Greg Norman) làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, với tầm ảnh hưởng toàn cầu, ông Greg Norman sẽ là gương mặt đại diện xứng tầm, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - đặc biệt là du lịch golf đến gần hơn với thế giới.

Trong nhiệm kỳ mới, vị đại sứ này sẽ tham gia nhiều hoạt động quảng bá quốc tế, tập trung vào thu hút phân khúc khách cao cấp đến Việt Nam ngay từ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch golf

Không chỉ là điểm đến golf hàng đầu châu Á, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ các địa phương trong việc đầu tư, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch golf. Nổi bật trong số đó là Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước - đang vươn lên trở thành điểm sáng trong bản đồ golf quốc gia.

Trong bán kính 60km từ trung tâm Thủ đô Hà Nội, hiện có hơn 10 sân golf đạt chuẩn quốc tế, trong đó nổi bật là các sân như: BRG Legend Hill, Sky Lake, Vân Trì, FLC Golf Club Hà Nội hay Long Biên Golf Course - sân golf 27 lỗ duy nhất nằm trong địa giới thành phố.

Không chỉ đầu tư vào chất lượng sân bãi, Hà Nội còn phát triển chuỗi dịch vụ đi kèm như nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực đa dạng và các tour kết hợp khám phá văn hóa-lịch sử-golf.

Những trải nghiệm như “chơi golf - khám phá phố cổ - thưởng thức ẩm thực đường phố - thư giãn spa” đang là lựa chọn được nhiều du khách cao cấp ưa chuộng.

Không chỉ Hà Nội, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung cũng đang tích cực khai thác tiềm năng du lịch golf.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai hình thành không gian du lịch liên kết "từ biển xanh đến đại ngàn," tạo điều kiện phát triển sản phẩm golf kết hợp sinh thái và văn hóa.

Tỉnh Gia Lai (mới) hiện đang tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Cúp VinFast tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, xem đây là bàn đạp để nâng tầm điểm đến golf trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Bình Định (tỉnh Gia Lai), xu hướng golf kết hợp du lịch đang tạo ra dòng khách cao cấp ổn định, mang lại giá trị kinh tế lớn, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư. Mới đây, một doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất xây dựng hai khu nghỉ dưỡng - sân golf quốc tế tại Gia Lai với tổng diện tích 550 ha và vốn đầu tư 60 triệu USD.

Tại Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh cũng đang xem xét dự án sân golf và khu biệt thự tại hồ Ea Kao (110ha), kỳ vọng tạo ra một khu đô thị mới gắn với du lịch thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp.

Tuy nhiên, để du lịch golf thực sự trở thành sản phẩm chủ lực, Việt Nam còn nhiều việc phải làm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, du lịch golf hiện vẫn thiếu các sản phẩm kết nối trải nghiệm văn hóa-thiên nhiên, còn rời rạc với các tour tuyến truyền thống và chưa phát huy được lợi thế kết hợp với loại hình du lịch MICE hay nghỉ dưỡng dài ngày.

Bên cạnh đó, mối liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành và sân golf còn yếu, thiếu đồng bộ trong xây dựng hệ sinh thái dịch vụ. Khách đến chủ yếu để chơi golf, ít được giới thiệu các sản phẩm mang bản sắc địa phương.

Để giải bài toán này, các chuyên gia du lịch cho rằng cần có liên minh các doanh nghiệp golf để cùng xây dựng thương hiệu du lịch golf cho từng địa phương, phát triển dịch vụ đồng bộ, chuyên nghiệp và khác biệt.

Việt Nam cần tổ chức thêm nhiều giải golf tầm quốc tế, quy tụ các golfer nổi tiếng nhằm quảng bá hiệu quả điểm đến trên quy mô toàn cầu, đồng thời cần phát triển các tour chuyên biệt như gắn các dịch vụ cao cấp như Golf-Spa-Fine Dining (ẩm thực cao cấp) cho khách doanh nhân; các sản phẩm Golf-Văn hóa-Làng nghề nhằm tăng chiều sâu trải nghiệm và thu hút nhóm khách yêu thích bản sắc địa phương.

Theo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf là một trong những sản phẩm trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới thị trường khách cao cấp và phát triển bền vững. Với lợi thế về thiên nhiên, hạ tầng đang dần hoàn thiện và sự vào cuộc của cả ngành du lịch-thể thao-đầu tư, du lịch golf Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá để khẳng định vị thế trên bản đồ golf thế giới.

Tuy nhiên, để chạm tới mục tiêu bền vững, ngành cần một chiến lược dài hơi, với việc xây dựng đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái du lịch golf, chú trọng trải nghiệm đẳng cấp cho dòng khách cao cấp để nâng tầm vị thế, thương hiệu Việt trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế./.

