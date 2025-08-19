Cha vợ đánh con rể chấn thương sọ não, tử vong

Ngày 19/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ A’Rơng (SN 1958, trú làng Ia Lang, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra, xử lý theo quy định về hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc anh Thoang (SN 1980, trú làng Ia Lang, phường Hội Phú) tử vong sau khi bị bố vợ là ông A’Rơng đánh vào đầu. Sau khi gây án, đối tượng A’Rơng đã rời khỏi nhà.

Đối tượng A’Rơng và tang vật liên quan vụ án.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, khoảng 20h ngày 17/8, anh Thoang đi nhậu về thấy nhà bố vợ không bật điện nên sang hỏi thăm. Lúc này, ông A’Rơng cùng vợ đang uống rượu nên khi thấy anh Thoang sang thì lớn tiếng chửi bới.

Bực tức vì bị chửi bới, anh Thoang lấy rựa chém vào mái tôn phía sau nhà bố vợ. Một lúc sau, anh Thoang quay lại nhà ông A’Rơng để xin lỗi. Lúc này, ông A’Rơng cầm xà beng đập mạnh vào đầu khiến con rể ngã xuống đất nên người nhà vội chạy ra can ngăn, đưa anh Thoang về nhà.

Khi được dìu về nhà, dù trên đầu có vết thương chảy máu nhưng anh Thoang không chịu đến bệnh viện kiểm tra mà vào giường ngủ. Đến khoảng 1h ngày 18/8, gia đình phát hiện anh Thoang đã tử vong, ông A’Rơng nghe tin thì bỏ đi khỏi nhà.

Kết quả khám nghiệm, cơ quan Công an xác định nguyên nhân dẫn đến anh Thoang tử vong là do chấn thương sọ não. Đồng thời, cơ quan Công an đã nhanh chóng rà soát địa bàn, truy tìm đối tượng gây án.

Đến khoảng 14h30’ ngày 18/8, lực lượng Công an phát hiện A’Rơng đang lẩn trốn tại bãi đất trống trên đường Lý Chính Thắng (phường Hội Phú) nên tiếp cận, vận động ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, A’Rơng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân