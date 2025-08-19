Xe điện AUDI E5 Sportback ra mắt, một lần sạc chạy gần 650 km

AUDI, thương hiệu mới của Audi tại Trung Quốc, đã bắt đầu nhận đặt hàng trước cho mẫu E5 Sportback. Đây là một chiếc station wagon (dạng xe wagon 5 cửa) được phát triển cùng SAIC, trang bị hệ thống hỗ trợ lái từ Momenta và nổi bật với màn hình LED khổng lồ 59 inch trải dài toàn cabin.

Thương hiệu này loại bỏ logo 4 vòng truyền thống nhằm thể hiện sự độc lập với di sản cũ, đồng thời nằm trong chiến lược “In China, for China” của Tập đoàn Volkswagen.

“Chúng tôi kết hợp kỹ thuật và chất lượng Đức với đổi mới tiên tiến của Trung Quốc. E5 Sportback mang đến sự hòa quyện tốt nhất từ 2 thế giới”, Fermín Soneira, CEO thương hiệu AUDI cho biết.

Chiếc sedan dáng wagon dành riêng cho thị trường Trung Quốc của AUDI. Ảnh: AUDI.

AUDI E5 Sportback có thiết kế 5 cửa, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.881x1.960x1.479 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Hầu hết linh kiện cốt lõi được sản xuất bởi SAIC.

Động cơ do Huayu Automotive Electric Systems (công ty con của SAIC Motor Group) chế tạo, pin LFP do liên doanh SAIC-CATL sản xuất. Xe được lắp ráp tại liên doanh SAIC Volkswagen Automotive Co. (Trung-Đức) ở Anting, Thượng Hải. E5 hiện chỉ bán tại Trung Quốc.

Về công nghệ, xe được trang bị 27 cảm biến, gồm 1 cảm biến lidar từ Hesai, 3 radar sóng mm, 12 radar siêu âm và 11 camera. Dữ liệu từ các cảm biến này được xử lý bởi hệ thống hỗ trợ lái Momenta ADAS, chạy trên chip Nvidia Orin X.

Bên trong cabin, nổi bật nhất là màn hình LED 59 inch toàn chiều ngang chạy hệ điều hành AUDI OS, được hỗ trợ bởi chip Qualcomm Snapdragon 8295. Xe cũng có trợ lý AI Doubao do ByteDance (công ty mẹ của TikTok) phát triển, hứa hẹn mang lại khả năng điều khiển giọng nói và hiểu ngữ nghĩa vượt trội.

Xe được trang bị hệ thống AI hỗ trợ người dùng từ Bytedance. Ảnh: AUDI.

Phiên bản tiêu chuẩn E5 Pioneer sử dụng dẫn động cầu sau, pin LFP 76 kWh do liên doanh SAIC-CATL sản xuất, cho phạm vi hoạt động 618 km (theo chuẩn CLTC). Xe trang bị động cơ đơn công suất tối đa 295 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây. Giá bán từ 32.800 USD.

Phiên bản cao cấp nhất E5 Flagship Quattro sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 động cơ gồm một động cơ gắn trục trước 268 mã lực và một động cơ gắn trục sau 508 mã lực, cho tổng công suất 776 mã lực.

Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây. Pin NMC ternary dung lượng 100 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động 647 km (CLTC).

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn